آواز همایون شجریان در شهر اراک طنین انداز می شود

رئیس انجمن موسیقی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: کنسرت گروه موسیقی سیاوش به سرپرستی و خوانندگی همایون شجریان در سالن آمفی تئاتر مجتمع توفان اراک برگزار در این دو شب برگزار می شود.

رضا ربیعی ادامه داد: در این کنسرت حسین رضایی نیا نوازنده دف و سازهای کوبه ای ، همایون نصیری نوازنده سازهای کوبه ای، اصغر عربشاهی نوازنده تار، مهیار طریحی نوازنده سنتور، آیین مشکاتیان نوازنده تنبک و کوزه ، حمید خوانساری نوازنده عود، داریوش آذر نوازنده کنتر باس و سهراب پور ناظری نوازنده تنبور و کمانچه هستند.

وی با بیان اینکه این کنسرت بزرگ هر شب در یک سانس از ساعت 8 تا 10 برگزار خواهد شد، اظهار داشت: علاقمندان می توانند برای تهیه بلیت به موسسه نیلا فرهنگ واقع در میدان ولیعصر، نمایشگاه دائمی کتاب در میدان هفت تیر و فروشگاه سرپا واقع در خیابان ملک مراجعه کنند.

رئیس انجمن موسیقی اراک افزود: انجمن موسیقی اراک در نظر دارد در ایام اعیاد قربان و غدیر خم کنسرت موسیقی سنتی آوای کهن را نیز در روزهای 11 و 12 آبان ماه در فرهنگسرای آئینه اراک برپا کند.

ربیعی ادامه داد: بیشتر اعضای این گروه از اهالی موسیقی استان مرکزی هستند.

وی با بیان اینکه گردهمایی اهالی انجمن موسیقی استان مرکزی چهارشنبه ابتدای هر ماه برگزار می شود، یادآور شد: این گردهمایی طبق سنت هر ماهه روز چهارشنبه سوم آبان ماه راس ساعت 18.30 در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار خواهد شد.