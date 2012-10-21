صادرات 21 میلیارد دلاری در نیمه اول امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل دیشب در مراسم روز ملی صادرات با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه کشور گفت: در این برنامه هدفگذاری بر این بود که 52 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گیرد که خوشبختانه با رشد 150 درصدی به 79 میلیارد دلار رسیده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سالهای 89، 90 و 6 ماهه ابتدای سال جاری نیز از رشد مناسبی در صادرات برخوردار بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: به نسبت ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات، 71 درصد را می توان با احتساب میعانات از این محل محاسبه کرد؛ به این معنا که به ازای هر دو واحد کالای وارداتی یک واحد کالای صادراتی داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از حوزه هایی که ظرفیتهای خوبی در کشور را برای صادرات به وجود آورده، خدمات فنی و مهندسی است که بر این اساس، ایران در 6 ماه ابتدای سال جاری توانسته از رشد 24 درصدی در خدمات فنی و مهندسی برخوردار شود.

وی اظهار داشت: امسال در 6 ماهه ابتدای سال جاری 1.8 میلیارد دلار عقد قرارداد فنی و مهندسی صورت گرفته است که توسط شرکت‌های ایرانی در 17 کشور صورت پذیرفته است و شامل 28 پروژه است.

صافدل تصریح کرد: در سال 90 بیشترین حوزه اجرایی پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساختمان، راه و نیرو و صنعتی بوده است که در 6 ماهه سال جاری این پروژه‌ها در حوزه نیرو، ساختمان و راه و صنعتی متمرکز شده است.

به گفته صافدل، در سال گذشته بیشترین پروژه‌ها در حوزه آمریکای لاتین اجرایی شده است که امسال در خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا متمرکز شده ‌است.

وی اظهار داشت: در موضوع صادرات غیرنفتی منجر به بدست آوردن عملکردهای خوبی در حوزه صادرات غیرنفتی شده ایم که امروزه علاوه بر صادرات کالایی در حوزه های سنتی که از رشد خوبی برخوردار است؛ در سایر حوزه‌ها نیز از عملکرد خوبی برخوردار هستیم؛ به نحوی که در سال 2010 از 600 میلیون دلار صادرات های تک برخوردار بوده‌ایم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فرآیند پذیرش منتخبان در حوزه صادرکنندگان نمونه خاطرنشان کرد: از بین 580 متقاضی که از حوزه های مختلف صادرات در رشته های صنعت، معدن و کشاورزی و خدمات و خدماتی فنی و مهندسی کاندید شده بودند، انتخاب‌ها صورت گرفته است که 5 بنگاه نیز به عنوان بنگاه ممتاز انتخاب شده اند که بیش از 5 بار به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده اند.

وی اظهار داشت: همچنین تشکل نمونه نیز انتخاب شده، این در شرایطی است که بالاترین انتخاب نیز در استان تهران با 19 بنگاه منتخب و بعد از آن نیز اصفهان با 4 مورد، بیشترین صادرکنندگان نمونه را داشته اند.