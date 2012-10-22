مقاومت شیراز به زلزله 5.5 ریشتری/ حاشیه شهر مقاوم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه شهر شیراز از لحاظ جغرافیایی در منطقه زلزله خیز قرار داد طی مدت گذشته همواره ترس از بروز حادثه در مردم این کلانشهر وجود دارد.

این ترس از زمانی قوت گرفت که حادثه استان آذربایجان شرقی روی داد و از طرفی مدتی پس از آن نیز بخش هایی از استان فارس و شهر شیراز به لرزه افتاد.

طی مدت دو ماه گذشته بارها شاهد زمین لرزه های مختلفی در استان فارس و حاشیه شهر شیراز بودیم تا اینکه چند روز پیش شهر شیراز سه مرتبه با قدرت 4.2 ریشتر لرزید.

از طرفی باید توجه داشت که طی سال های گذشته با اوج گرفتن ساختمان سازی مرتفع در شهر شیراز نظارت ها بر روی ساختمان ها نیز بیشتر شده و به طور حتم بخش هایی از شهر شیراز که دارای مجتمع های بزرگ است در مقابل زمین لرزه مقاوم خواهد بود.

البته سازمان نظام مهندسی استان فارس بارها اعلام کرده که نظارت کامل بر روی ساختمانهای در حال ساخت شیراز انجام می دهد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که افزایش این نظارت ها طی دو یا سه سال گذشته بیشتر شده در حالیکه تب ساخت و سازچهار و یا پنج سال پیش بود که بخش زیادی از مردم شیراز را گرفت و هر روز شاهد تخریب منزلی قدیمی و ساخت آپارتمان بودیم.

که البته این چنین ساخت و ساز هایی که در آن زمان با سرعت فراوان انجام شده بود از کمترین نوع ایمنی برخوردار است و در حال حاضر نیز به راحتی می توانیم ساختمانهای زیبایی را در سطح شهر مشاهده کرد که ساکنان آنها هر روز با مشکلی مواجه هستند.

اما از طرفی باید توجه داشت که شهر شیراز تنها قسمت شمالی این شهر نیست بلکه بخش مرکزی و بافت های فرسوده نیز دارای جمعیت فراوان است که باید به گونه ای برای آسودگی خیال آنها نیز فکر چاره بود.

البته طی دو سال گذشته طرح های مختلفی از سوی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی استان فارس برای رفع مشکلات این بافت ارایه شده که به طور حتم اجرایی کردن آنها نیز می تواند آسودگی خیال شهروندان را به همراه داشته باشد.

اما به غیر از بافت فرسوده شیراز باید به حاشیه سازی های شهر نیز توجه داشت که متاسفانه اینگونه ساخت و سازها در شیراز کم نیست و در این مناطق هم خانواده های متعددی زندگی می کنند که به غیر از زلزله در مقابل هرگونه حوادث طبیعی دچار خسارت می شوند.

برخورد و جمع آوری حاشیه نشینان شهر شیراز نیز شروع شده که امیدواریم قبل از بروز هرگونه حادثه این مشکل نیز برطرف شود.

بخشی از شیراز به زلزله 5.5 ریشتری مقاوم است

اما عضو شورای شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت این کلانشهر در هنگام زمین لرزه، گفت: خوشبختانه طی چند سال گذشته سازمان نظام مهندسی استان فارس نظارت کامل و جامعی بر روی ساختمان های این شهر داشته است.

مهدی خانی تصریح کرد: بخشی زیادی از این کلانشهر در مقابل زلزله 5.5 ریشتری مقاوم است.

وی با اشاره به اینکه باید برای وضعیت بافت فرسوده شیراز هر چه سریعتر تصمیم گیری شود یادآور شد: اولویت مقاوم سازی در شیراز با منازل واقع شده در بافت فرسوده شیراز است که در این میان طرح های مختلفی نیز ارایه شده است.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: آنچه که باید مد نظر قرار داده شود تفاوت بافت تاریخی از بافت فرسوده است که در این راستا حفظ و نگهداری بافت تاریخی و منازل ثبت شده تاریخی واقع شده در این منطقه نیز لازم است.

خانی ادامه داد: اما وجود چنین منازلی نباید مانع رسیدگی به بافت فرسوده شود که خوشبختانه راه و شهرسازی استان فارس و اداره کل میراث فرهنگی طی یک سال گذشته همکاری های قابل قبولی در خصوص رسیدگی به این بافت داشته اند.

وی با بیان اینکه شهرداری شیراز نیز طرح های مختلفی را برای ساخت و سازهای قابل قبول در بافت فرسوده شیراز ارایه کرده است، افزود: ارایه تسهیلات بلند مدت، معافیت های مالیاتی و پرداخت عوارض از جمله مشوق هایی است که شهرداری شیراز برای ساخت و ساز در این مناطق در نظر گرفته است.

نظام مهندسی نظارت کامل بر ساخت و سازها دارد

اما رئیس سابق نظام مهندسی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی در بحث ساخت و سازها نظارت کامل و جامعی بر روی هر گونه ساختمان سازی در شیراز دارد، گفت: طی دو سه سال گذشته این سازمان برنامه های مختلفی را برای جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مهندسی در شهر شیراز اجرایی کرده است.

محسن معین تاکید کرد: تمام آپارتمانهایی که در این شهر در حال ساخت است تحت نظارت کامل مهندسین و ناظرین نظام مهندسی است و کوچکترین کم کاری در این راستا پذیرفته نمی شود.

وی تصریح کرد: اکثر ساختمان های شهر شیراز در مقابل زمین لرزه ای حدود 5.5 ریشتر مقاوم هستند اما باید به فکر راه چاره ای برای ساختمانهای بخش های دیگر شهر شیراز بود.

رئیس سابق نظام مهندسی فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر هر ساختمان در حال ساخت دارای یک ناظر است، گفت: نقشه و نوع ساخت و ساز تحت نظارت مهندسین ناظر انجام می شود و چنانچه ساخت و سازها از لحاظ ایمنی مشکلاتی داشته باشد ناظرین از ادامه کار ساخت وساز جلوگیری خواهند کرد.

اما در خصوص وضعیت بافت فرسوده شیراز مدیران راه و شهر سازی، میراث فرهنگی و شهرداری تمام توان خود را گذاشته اند تا هر چه سریعتر بدون اینکه به بافت تاریخی شیراز آسیب وارد شود این بافت را ساماندهی کنند که در این راستا هر کدام به نوبه خود اعتباراتی را نیز در نظر گرفته اند.

از طرفی دیگر طرحی جامعی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری . صنایع دستی کشور در حال بررسی است که با تصویب این طرح ساماندهی به بافت فرسوده شیراز هر چه سریعتر آغاز خواهد شد.

به هر حال باید در بافت فرسوده و حتی تاریخی شیراز نیز طوری اقدام کرد که ضمن حفظ و نگهداری آثار و خانه های تاریخی، بناهایی که دارای ارزشهای تاریخی نبوده و مقاومتهای لازم را در مقابل حوادث طبیعی ندارند نیز شناسایی و برای مقاوم سازی و نوسازی آنها اقدام کرد.

این اقدام باید در اولویت کاری مسئولان امر قرار گیرد تا خیال شیرازیها از بابت زلزله ها آسوده شود.

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گزارش: هادی فتحی