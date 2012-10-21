تشدید نظارت سعودی بر مراکز فروش مکه/ برق مشاعر مقدسه تامین شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، اسامه بن فضل البار شهردار مکه مکرمه از اجرای طرح حج این نهاد در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه با حضور 21 هزار نفر خبر داد و گفت: اقدامات نظافت و بهداشتی به صورت 24 ساعته در مناطق شلوغ انجام خواهد شد.



رسانه‌های عربستان سعودی همچنین گزارش داده اند عبد السلام مشاط معاون شهردار مکه مکرمه هم اعلام کرده است: تشدید اقدامات نظارتی بر بازارها و مراکز فروش مواد غذایی و همچنین آرایشگاه‌های موجود در مشعر منا از دیگر محورهای این طرح است.



وی افزود: طرح کاملی برای نظارت بر ورود احشام به کشتارگاه‌ها و عدم نفوذ آنها به داخل مشاعر مقدسه به شیوه غیر قانونی آماده شده است که از طریق 57 مرکز نظارتی در اماکن مختلف اجرا می‌شود.



سعود الهزانی از دیگر مسئولان شهرداری مکه مکرمه هم بیان کرد: مکه به دو منطقه بر اساس وضعیت جغرافیایی و تراکم حجاج تقسیم شده است.



عارف قاضی مدیرکل مشاعر مقدسه و موسم‌ها بیان کرد: طرح شهرداری مکه مکرمه در برگیرنده طرح‌هایی برای مقابله با شرایط اضطراری همچون آتش سوزی‌ها، رانش زمین و بارش باران است که از طریق هماهنگی با تمام طرف‌های ذیربط اجرا می‌شود.



علی بن صالح البراک رئیس اجرایی شرکت برق مکه مکرمه همچنین از طرحی برای تضمین تداوم جریان برق در مشاعر مقدسه در ایام حج خبر داده است.