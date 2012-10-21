تولید 50 نوع انگور در کردستان/ جای صنایع تبدیلی کشاورزی همچنان خالی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرغم محدویت های مختلف در کنار کوهستانی بودن ولی کردستان در زمینه تولید محصولات کشاورزی یکی از مناطق مستعد کشور به شمار می رود و به همین دلیل است که این استان در تولید شماری از محصولات از جمله توت فرنگی، گندم، محصولات باغی و دامی جزو استانهای برتر کشور به شمار می رود.

وجود آب فراوان در کنار بهره مندی از خاک حاصلخیز و تلاش و همت مردمان سخت کوش این دیار باعث شده است تا این استان در زمینه کشاورزی و به ویژه تولیدات باغی همواره جزو مناطق مطرح کشور باشد و به همین دلیل است که توجه به این حوزه همواره به عنوان یکی از اولویت های اصلی در استان مطرح شده است.

روند رو به رشد تولیدات باغی در استان کردستان در کنار برنامه های دولت مبنی بر ایجاد تحول در حوزه کشاورزی زمینه ها را برای بهره برداری از ظرفیت های استان در این بخش فراهم کرده است که البته شرط اصلی در این بین نرمش بانک ها در راستای تسهیل شرایط برای پرداخت تسهیلات به مردم است.

افزایش سطح باغات انگور کردستان به 30 هزار هکتار

در سال های اخیر به واسطه حمایت های دولت از طریق پرداخت تسهیلات بانکی، مشاوره و هدایت باغداران و اعطای نهاده های مورد نیاز، سطح باغات کردستان از 26 هزار هکتار در چند سال گذشته به 30 هزار هکتار افزایش یافته است و البته در جریان سفرهای هیئت دولت به کردستان مصوبات متعددی در راستای افزایش سطح باغات استان کردستان مطرح شده است.

میزان تولید محصولات باغی نیز به دنبال افزایش سطح باغات و توجه ویژه به کاشت درختان مثمر اصلاح شده به نزدیک 230 هزار تن در سال رسیده است و به همین دلیل است که می توان با مقایسه این آمار به استعدادها و ظرفیت های استان در راستای تولیدات کشاورزی ایمان آورد.

کردستان یک میلیون و 17 هزار و 343 هکتار زمین زراعی دارد که از این میزان حدود 37 هزار و 149 هکتار آن را باغات تشکیل داده اند و هر ساله بخش زیادی از محصولات تولیدی کشاورزی کردستان را تولیدات باغی تشکیل می دهند و در این میان انگور پس از توت فرنگی از محصولات مهم کردستان به شمار می رود و می توان گفت در بیشتر باغ های استان و در شهرستان های مختلف این محصول وجود دارد و توسط کشاورزان برداشت و روانه بازار می شود.

انگور آبی و دیم دو محصول عمده باغی در استان کردستان به شمار می روند که 13 هزار هکتار از باغ‌های کردستان را در بر می‌ گیرد و هر ساله از روزهای ابتدایی مرداد ماه کار برداشت این محصول در مناطق شرقی و گرم استان آغاز می شود و این روند تا اوایل آبان در مناطق سردتر کردستان ادامه پیدا می کند.

60 درصد باغات انگور کردستان دیمی است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به وضعیت برداشت انگور در این استان به خبرنگار مهر گفت: سالانه حدود 50 نوع انگور از باغات استان کردستان برداشت می شود و به دلیل وجود این نوع تنوع میزان تقاضا برای مصرف این محصول در بازار استان و سایر استانهای همجوار زیاد است.

اردشیر پور حبیبی در ادامه به وضعیت باغات انگور استان کردستان اشاره کرد و افزود: هم اکنون 60 درصد باغ های انگور کردستان را تاکستان‌های دیمی در کوه پایه‌ها و مناطق کوهستانی تشکیل می‌دهد و دیگر باغات انگور در کردستان به وسیله باغ های آبی تولید و برداشت می شود.

وی افزود:کشت انگور علاوه بر سود آوری، موجب جلوگیری از فرسایش خاک در زمین‌های شیب ‌دار و کوهستانی می‌شود و با توجه به اقدامات صورت گرفته و افزایش حمایت‌ دولت، میزان تمایل مردم برای کشت انگور افزایش پیدا کرده است و باید این روند به صورت جدی دنبال و پیگیری شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: میانگین تولید انگور در باغ های آبی کردستان حدود 11 تن و دیم حدود چهار تن در هکتار است که افزایش بازده تولید نیازمند اجرای طرح‌های تحقیقاتی از طریق اختصاص اعتبار است و باید در این زمینه آموزش لازم را به مردم ارائه کرد.

تولید سالانه 90 هزار تن انگور در کردستان

پور حبیبی با اشاره به اینکه سالانه حدود 90 هزار تن انگور در استان کردستان تولید می‌شود، گفت: کردستان از نظر انگور تولیدی در کشور مقام دهم را در اختیار دارد و با توجه به ظرفیت‌های شناسایی شده می‌ توان جایگاه کردستان را در این بخش ارتقا داد و کردستان را به یکی از استان های اول تا سوم کشور در این زمینه تبدیل کرد.

وی افزود: در بخش تولید و برداشت انگور در استان کردستان بیش از 25 هزار نفر اشتغال دارند که پیش بینی می شود امسال 135 میلیارد ریال درآمد نصیب این جامعه آماری شود و در صورت اجرایی کردن طرح های در دست اجرا می توان امیدوار بود که سهم اشتغال برای برداشت این محصول به حدود دو برابر افزایش یابد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: تاکستان‌های انگور کردستان بیشتر در شهرستان های سنندج، مریوان، بانه، بیجار، قروه، سقز و کامیاران قرار دارند و از انواع ارقام تولید شده انگور در کردستان می توان به کشمشی، عسگری، فخری خوشناو و ره شه اشاره کرد.

صادرات 700 تن کشمش کردستانی به خارج از کشور

به گفته مدیرکل گمرکات استان کردستان، با تلاش تولید کنندگان و صادرکنندگان کردستانی سال گذشته بیش از 700 تن کشمش از این استان به خارج از کشور صادر شد تا گامی دیگر در زمینه ارز آوری برای کشورمان برداشته شود.

محمد شهبازی بیان کرد: امسال تاکنون دو میلیون و 200 هزار دلار درآمد عاید بهره برداران از محصول کشمش این استان شده است که انتظار می رود روند صادرات این محصول از مرزهای استان کردستان همچنان ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به آمادگی گمرکات کردستان برای حمایت از کشاورزان در این بخش یادآور شد: باید سازمان های متولی در این حوزه تسهیلات مورد نیاز را برای افراد کشاورز در نظر بگیرند تا زمینه برای صادرات این محصول به خارج از کشور فراهم شود.

ایجاد صنایع فرآوری محصول انگور برای تولید کشمش، آبمیوه و سایر فرآورده های آن می تواند به ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی منطقه و افزایش سطح درآمد باغداران و در نهایت ایجاد انگیزه در میان آنها کمک شایانی کند معضلی که سالهاست در مورد آن بحث می شود ولی تاکنون اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته است.

فراخوان جذب سرمایه گذار در این بخش و حمایت بیشتر از طریق اعطای تسهیلات بانکی با سود پایین و بازپرداخت دراز مدت می تواند در جذب سرمایه گذار در این بخش بسیار موثر باشد چرا که ایجاد صنایع تبدیلی باعث می شود تا زمینه برای تامین سود بیشتر برای کشاورز فراهم شده و از خروج محصولات تولیدی به صورت خام نیز جلوگیری می شود.