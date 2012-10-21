به گزارش خبرگزاری مهر، معاون انجمن سینمای جوان نیشابور از برگزاری آزمون سراسری فیلمسازی با حضور بیش از 45 نفر از فیلمسازان نیشابوری خبر داد.
مسعود سلیمانی سپهر گفت: آزمون سراسری فیلمسازی 28 مهر جاری همزمان با سراسر کشور در نیشابور برگزار شد.
وی با بیان اینکه آزمون ورودی دورههای فیلمسازی برای هجدهمین سال متوالی است که به صورت سراسری برگزار میشود افزود: در این آزمون بیش از 50 نفر از جوانان علاقهمند به فیلمسازی نیشابوری شرکت کردند.
برگزاری آزمون حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در نیشابور
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور از برگزاری آزمون حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در این شهرستان خبر داد.
احمد قلندری گفت: این آزمون در راستای توسعه و گسترش فرهنگ و معارف قرآنی و نیز ارزیابی سطح علمی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی موسسات فرهنگی قرآن و عترت شهرستان نیشابور 28 مهر جاری همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
وی افزود: در این مرحله از آزمون بیش از 1300 نفر از قرآن آموزان و علاقمندان به علوم قرآنی که در طی سال گذشته دوره های آموزشی را در کلاسهای موسسات قرآن وعترت نیشابور طی کرده اند شرکت کردند.
روان کودکان در مقابل عوامل بیرونی و درونی آسیبپذیر است
کارشناس مسئول سلامت روان دانشکده علوم پزشکی نیشابورگفت: بیماری کودکان فقط بیماری جسمی نیست بلکه روان او هم در مقابل عوامل بیرونی و درونی آسیبپذیر است.
سوسن رفیعی اظهار کرد: خانواده بهعنوان اولین محیط آموزشی در بروز بیماریهای روانی و مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان نقش اساسی دارد.
وی بیان داشت: بعضی از خانوادهها الگوی تربیتی مفیدی برای کودکان خود ندارند و مطابق نظریات شخصی و گاه اشتباهات، کودکانشان را تربیت میکنند که شناسایی رفتارهای آسیبرسان به کودکان و تغییر آنها در پیشگیری از بروز برخی مشکلات رفتاری موثر است.
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