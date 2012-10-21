نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی با حضور 26 دستگاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد استانداری خراسان رضوی از برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی با حضور 26 دستگاه در این استان خبر داد.

وحید موسویان در این جلسه پویایی اوقات فراغت را موجب کسب انرژی لازم به منظور انجام فعالیت های روزانه افراد دانست و گفت: طبق روایات دینی اهمیت دادن به موضوع فراغت به عنوان سوخت اولیه برای پیشبرد دیگر عرصه های زندگی ضروری است و از این رو می بایست ابتکار در زمینه نشاط در جامعه به شکل سالم و صحیح را فرهنگ سازی نمود.

وی افزود: درصد زیادی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که این امر مستلزم توجه ویژه در سطح ملی است.

فستیوال تئاتر کودک و نوجوان "آهوانه" برگزار می‌شود

فستیوال تئاتر کودک و نوجوان "آهوانه" با مضامین تربیتی و سیره رضوی، در مجتمع امام‌خمینی(ره) مشهد برگزار می‌شود.

مدیر مجتمع فرهنگی هنری امام‌خمینی(ره) گفت: به یمن دهه پربرکت ولایت، نخستین فستیوال تئاتر کودک و نوجوان آهوانه با مضامین تربیتی و سیره رضوی، از 7 تا 25 آبان‌ماه در مجتمع امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

روح‌الله مهدی‌پناه افزود: در این فستیوال، آثار برگزیده صحنه‌ای و عروسکی کشور، در کنار تولیدات برتر مجتمع امام‌خمینی به روی صحنه خواهند رفت.

مراکز مشاوره ای و آموزشی با رویکرد دینی گام بردارند

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: مراکز مشاوره ای و آموزشی باید با رویکرد دینی و ملی در این زمینه گام بردارند.

نصرالله پژمانفر مشاوره های قبل از ازدواج را امری ضروری و مستلزم یک انتخاب آگاهانه و منطقی عنوان کرد و اظهار داشت: ازدواج پیوندی دائمی است که به عنوان پایدارترین تصمیم در زندگی هر فردی باید با مطالعه و آینده نگری انجام شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی توجه به ابعاد مختلف زندگی مشترک، داشتن آگاهی و پیش زمینه های روحی و فکری را از موجبات انتخاب صحیح و استحکام در ازدواج دانست و ادامه داد: مشاوره های پیش از ازدواج می تواند در راستای شناخت ویژگی های یک انتخاب آگاهانه و ازدواج موفق به ویژه برای جوانان به منزله روشنگر راه عمل کند.

مراکز مشاوره در کاهش نگرانی های قبل از ازدواج موثرند

نایب رئیس انجمن روانشناسی کشور با بیان اینکه کسب مهارت های زندگی سبب شناخت مشکلات می شود، گفت: مراکز مشاوره می توانند در کاهش نگرانی های قبل از ازدواج بسیارموثرباشند.

عبدالله امیدی در خصوص ضرورت فعالیت های مراکز مشاوره ازدواج و میزان تاثیرگذاری آنان در تشکیل خانواده های موفق اظهار داشت: مراکز مشاوره ازدواج هم در زمینه پیشگیری از ازدواج نادرست و هم در زمینه ارائه خدمات درمانی می توانند در جامعه موثر باشند.

وی افزود: موضوعات و سوال هایی که در جریان امر ازدواج برای زوجین به وجود می آیند، تنها مراکز مشاوره می توانند دراین زمینه پاسخگوی پرسش های آنان باشند و در زمینه برطرف سازی نگرانی های زوجین و خانواده ها تاثیرگذار باشند.

فرآیند استعلام فعالیت‌های اکتشافی الکترونیکی شد

معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از الکترونیکی شدن فرآیند استعلام مربوط به ماده 12 قانون معادن برای درخواست‌های اکتشافی خبر داد.

ابوالقاسم باقری گفت: با محقق شدن این امر درخواست‌های اکتشافی فعالان بخش معدن الکترونیکی شده و از طریق کارشناسان سازمان به ستاد وزارتخانه ارسال خواهد شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان اکتشاف برای تکمیل فرم مربوطه باید به پایگاه اینترنتی بهین یاب مراجعه کنند،‌ تاکید کرد: به درخواست‌هایی که خارج از این سامانه یا به صورت دستی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.