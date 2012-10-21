اختتامیه دومین دوره ارتقاء سطح داوری مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: 110 نفر از داوران مسابقات قرآن کریم استان با حضور در این دوره چهارروزه با قوانین جدید داوری آشنا شدند.

حجت الاسلام سعید آخوندی اظهار کرد: با توجه به منویات رهبری مبنی بر تغییر وضعیت قرآن در کشور از وضعیتی که تاکنون بوده است، حفظ و قرائت قرآن باید به طور جدی پیگیری شود و همچنین می توان در جنگ نرم دشمن جوانان ما می توانند با تمسک به قرآن به پیروزی رسند.

آخوندی تصریح کرد: سهمیه استان در مسابقات قرآن کریم 500 هزار نفر می باشد که از نظر کمی نسبت به سهمیه سال گذشته 420 هزار نفرافزایش یافته است.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل مهم جهت تحقق این رقم همکاری جدی شهرستان ها می باشد و از نظر ارتقاء کیفی نیز باید سطح داوری شهرستان ها بالا برود.

سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه در خصوص ارتقاء کیفی شرکت کنندگان نیز گفت: در پایان مهلت ثبت نام مسابقات، طرح تسنیم اجرا می شود و در هر شهرستان یکی از اساتید برجسته استان جهت تقویت و آموزش های تکمیلی اعزام می شود.