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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۷:۳۳

اختتامیه دومین دوره ارتقاء سطح داوری مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی برگزار شد

اختتامیه دومین دوره ارتقاء سطح داوری مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: اختتامیه دومین دوره ارتقاء سطح داوری مسابقات قرآن کریم با حضور 110 نفر از داوران مسابقات خراسان رضوی در تالار نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: 110 نفر از داوران مسابقات قرآن کریم استان با حضور در این دوره چهارروزه با قوانین جدید داوری آشنا شدند.

حجت الاسلام سعید آخوندی اظهار کرد: با توجه به منویات رهبری مبنی بر تغییر وضعیت قرآن در کشور از وضعیتی که تاکنون بوده است، حفظ و قرائت قرآن باید به طور جدی پیگیری شود و همچنین می توان در جنگ نرم دشمن جوانان ما می توانند با تمسک به قرآن به پیروزی رسند.

آخوندی تصریح کرد: سهمیه استان در مسابقات قرآن کریم 500 هزار نفر می باشد که از نظر کمی نسبت به سهمیه سال گذشته 420 هزار نفرافزایش یافته است.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل مهم جهت تحقق این رقم همکاری جدی شهرستان ها می باشد و از نظر ارتقاء کیفی نیز باید سطح داوری شهرستان ها بالا برود.

سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه در خصوص ارتقاء کیفی شرکت کنندگان نیز گفت: در پایان مهلت ثبت نام مسابقات، طرح تسنیم اجرا می شود و در هر شهرستان یکی از اساتید برجسته استان جهت تقویت و آموزش های تکمیلی اعزام می شود.

کد مطلب 1724517

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