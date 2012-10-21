خانه و مدرسه دو بازوی قدرتمند در تربیت و هدایت دانش آموزان

در زمانی میزان آسیب های اجتماعی در کودکان به علت صنعتی شدن فرانسه و اشتغال مادران که به صورت روز افزون اتفاق می افتاد و تقریبا خانواده ای نبود که با این مساله درگیر نباشد، افزایش یافت، مسئولان این کشور را به فکر راه حلی برای این معضل واداشت.

راه حلی که اندیشمندان آن زمان فرانسه به عنوان راهکار عملی پیشنهاد کردند، تشکیل انجمن اولیا و مدرسه بود؛ این اتفاق اولین بار در فرانسه رخ داد و یکی از شرایط ثبت نام دانش آموزان در مدارس، شرکت حداقل دو ساعتی والدین در کلاس های در نظر گرفته شده از جانب مدرسه بود.

در اولین کلاس های انجمن اولیاء و مدرسه فرانسه، به والدین دانش آموزان آموزش هایی در خصوص چگونگی نظارت و کنترل مستمر بر فرزندان، نحوه تربیت و برخورد مناسب با کودک در شرایط مختلف آموزش داده می شد و طبق مستندات موجود، در آن زمان نتایج خوبی هم در زمینه تربیت فرزندان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در شرایط آن زمان جامعه رو به پیشرفت فرانسه حاصل شده بود.

تشکیل اولین انجمن خانه و مدرسه 65 سال قبل در ایران

50 سال بعد از این رویداد در فرانسه، ایران نیز به فکر تشکیل این انجمن در مدارس خود افتاد و در سال 1326، اولین انجمن خانه و مدرسه در ایران به وجود آمد. این انجمن در سال 1346 به انجمن ملی اولیا و مربیان تغییر نام داد و در حال حاضر با عنوان انجمن اولیا و مربیان در مدارس کشور مشغول به فعالیت است.

اعضای این انجمن را مدیر مدرسه، یکی از معاونان به انتخاب مدیر، نماینده شورای معلمان، معاون پرورشی یا یکی از مربیان تربیتی و منتخبان اولیای دانش آموزان تشکیل می دهند.

والدین دانش آموزان برای عضویت در این انجمن طی انتخاباتی که هر سال در آغاز سال تحصیلی برگزار می شود شرکت نموده و بعد از کسب حد نصاب لازم به عضویت این انجمن در می آیند.

برای والدینی که تمایل به عضویت در انجمن اولیاء و مربیان دارند شرایطی برای عضویت در نظر گرفته می شود که از آن جمله می توان به، پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و ولایت فقیه، داشتن اوقات فراغت و توانایی کافی برای انجام وظایفی که به عهده او گذاشته می شود، پدر یا مادر دانش آموز همان مدرسه ای باشد که می خواهد عضو انجمن اولیاء و مربیان آن شود، نسبت به مسائل آموزشی و تربیتی علاقمند و آگاه باشد، اشاره کرد. همچنین عضوی که بعد از مدتی یکی از شرایط را از دست بدهد توسط رئیس سازمان استان از انجمن کنار گذاشته خواهد شد.

در اساسنامه این انجمن وظایفی در 15 بند برای آن در نظر گرفته شده که مسئولین انجمن اولیا و مربیان باید تمام تلاش خود را برای انجام این امور به کار گیرند.

تقویت هماهنگی و همسویی خانه و مدرسه، مهمترین وظایف انجمن اولیا و مربیان

از مهمترین وظایف انجمن اولیا و مربیان مدارس تأمین مشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه است.

دیگر وظایف این انجمن را می توان برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان، مشارکت در اجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها،برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده، همکاری با شورای معلمان در برگزاری کلاس های فوق برنامه، مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیت های پرورشی، برگزاری اردوهای دانش آموزان و بازدید از مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی دانست.

همچنین جلب همکاری اولیاء دانش آموزان برای مشارکت و کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه، نظارت بر نحوه هزینه وجوه حاصل از کمک های مردمی، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و کمک های شوراهای آموزش و پروش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه و انجام اموری که براساس بخشنامه های انجمن مرکزی اولیا و مربیان به عهده انجمن مدرسه محول می گردد نیز از وظایف دیگر این انجمن محسوب می شود.

توجه بیشتر به سلامت روانى بچه ها مهمترین وظیفه انجمن اولیا و مربیان



این ها بخش مختصری از تاریخچه و وظایف انجمن اولیا و مربیان در ایران است اما آن چه مهم به نظر می رسد این است که همه این فعالیت ها و دستور العمل ها برای توجه بیشتر به سلامت روانى بچه ها در دوران مدرسه است.

این مسأله زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که اگر در این مرحله براى مشکلات دانش آموز راه حلى پیدا نشود یا از تربیت صحیح و کافى برخوردار نشود، در آینده فردی روان پریش یا غیر مسئول به جامعه و بازار کار قدم مى گذارد.

مسلما رویارویى با مشکلات چنین افرادی به مراتب مشکل تر و داراى هزینه هاى بیشترى نسبت به زمانى است که در مدرسه تحصیل مى کنند.

روان پریشى یکی از دلایل ناآگاهی والدین در نحوه تربیت فرزندان



از آن جا که شخصیت فرزندان در خانواده شکل می گیرد و ابتدایی ترین مسائل را در خانواده می آموزد اگر خانواده ها ندانند که چگونه با فرزندانشان رفتار کنند، معضلاتی را دامنگیر تربیت فرزند خود خواهند کرد که مدارس هم نمى توانند روان پریشى هاى ناشى از آن مشکلات را سامان دهند و حتی ممکن است خودشان با برخى رفتارها به مشکلات دانش آموز اضافه کنند، در این صورت مشکلات به رده هاى بالاتر سنى تسرى مى یابد و مقابله با آنها روز به روز مشکل تر مى شود.

این سال ها با توسعه شهرنشینى و گسترش وسایل ارتباط جمعى شکل زندگى ها و نوع نیازها تغییر پیدا کرده و همزمان با این تغییرات نظارت خانواده ها هم به امید نظارت و سختگیرى مدارس بر فرزندان ضعیف شده است و این در حالى که است که باید این نظارت نسبت به گذشته بیشتر و با دقت تر انجام شود.

نظارت هیچ پدر و مادری بر روز فرزند کامل و صد در صدی نیست

در دوره ای که جنگ نرم فرهنگی گریبانگیر جامعه ما شده، هیچ کس از تجاوز دشمن به درون خانه اش ایمن نیست و هیچ مادر و پدری نمی تواند ادعا کند نظارت کامل و صد در صدی روی فرزند خود دارد.

گسترش استفاده از وسایل ارتباطی جمعی مانند موبایل و فضای مجازی موقعیتی را برای کودکان فراهم می آورد که از درون خانه در پناه امنیت و آرامشی که در خانه دارند ارتباط هایی را برقرار نمایند که هیچ کس از آن آگاه نیست.

گسترش دام های خطرناک به وسیله تلفن همراه و چت روم ها برای دانش آموزان

امروزه استفاده تلفن همراه و چت روم ها برای دانش آموزان حتی در مقاطع ابتدایی به یک امر طبیعی و روزمره تبدیل شده و اگر دانش آموز آموزش لازم را در جهت استفاده درست از این منابع ارتباطی ندیده باشد گرفتار دام های خطرناکی خواهد شد.

وقتی خانواده نقش نظارتی خود را فراموش می کند یا آن را تماما به عهده مدرسه می گذارد معضلاتی گریبانگیر دانش آموز و خانواده و مدرسه می شود که گاها توانایی جبران آن وجود نخواهد داشت.

پدر و مادری که در خانواده توانایی کنترل یک یا دو فرزند خود را ندارد، نظارت را به مدرسه ای می سپارد که مسئولیت بیش از 300 دانش آموز را بر عهده دارد و از نظر منطقی به راحتی می توان گفت عملا نظارت های اینچنینی پاسخ مثبتی ارائه نمی دهند.

پیوند خانواده ها با مدارس هر روز بیشتر از پیش شود

این مساله می طلبد با توجه به شرایط ایجاد شده پیوند خانواده ها با مدارس هر روز بیشتر از پیش شود و در غالب انجمن اولیا و مربیان ارتباط تنگاتنگی میان خانه و مدرسه برای تربیت و نظارت بیشتر و بهتر بر دانش آموزان ایجاد شود.

معضلی که در حال حاضر انجمن های اولیا و مربیان به آن گرفتار شده اند این است که تنها طبق قوانین و برای ارائه گزارش جلساتی تشکیل شده و مباحثی مطرح می شود اما عملا کاربردی که باید از فعالیت های این انجمن شاهد باشیم متاسفانه در سطح جامعه دیده نمی شود.

والدین، معنای مشارکت در انجمن ها را فقط در پرداخت وجوه نقدی می دانند

چیزی که امروز از مفهوم مشارکت های مردمی در انجمن ها از آن یاد می شود بیشتر مفهوم سنّتی مشارکت یعنی پرداخت وجه مادّی است و به عبارتی پدران و مادران، معنای مشارکت را پرداخت وجوه نقدی می دانند.

آن چه امروز حائز اهمیت است دانستن این مطلب است که مفهوم مشارکت وسیع تر از کمک های نقدی و سپردن مسئولیت تربیتی در مقابل مقداری پول به مدرسه است، هر چند که روند انجمن اولیا و مربیان در این سال ها بیشتر به این سمت پیش می رود.

مشارکت امروز به معنای دست در دست هم گذاشتن برای انجام دادن کارهاست و والدین باید بدانند که مشارکت، امری جدی و مستمر است، نه این که فقط در زمان هایی خاص و برای رفع نیازهای مادی کاربرد داشته باشد و نمی توان در مقابل پرداخت مقداری هزینه مسئولیت هایی که تنها بر عهده خانواده است از مدرسه انتظار داشت.

خبرنگار مهر الهام صادقی