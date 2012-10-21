به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود یکسال از گرانی روز افزون کاغذ و عدم توجه به موقع به این مشکل، تعدادی از چاپخانه‌های قم دچار مشکل شدند. البته موضوع به همین جا ختم نشد و از آنجا که کار چاپ، لیتوگرافی و صحافی در یک زنجیره تکمیلی پس از یکدیگر قرار می‌گیرند، بخش‌های بعدی یعنی لیتوگرافی و صحافی نیز از این موضوع بی نصیب نماندند تا جایی که بروز این مشکل به تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی از چاپخانه‌ها، لیتوگرافی‌ها و صحافی‌های قم شده است.



مسئول صحافی رکن الدین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با داشتن 13 سال سابقه کار، 2 ماهی می شود که عطای این کار را به لقایش بخشیده‌ام.



سید مجید رکن الدینی تصریح کرد: صنف صحاف، شخصیت خود را از دست داده و ما امنیت شغلی نداریم.



وی اضافه کرد: با سرمایه گذاری خوب و خرید دستگاه‌های جدید هم راه به جایی نبردم و واحد صحافی ام تعطیل و حدود 20 کارگر من هم بیکار شدند.



چک‌های مدت دار بلای جان صحاف‌ها



مسئول صحافی رکن الدین گفت: چک هایی که مشتریان می دهند مدت دار است و صحاف نمی تواند امنیت کارگرش را تامین کند و حقوق آنها را به موقع پرداخت کند. با این وضعیت که هزینه‌ها از درآمد عبور کرده است، کار کردن صرفه اقتصادی ندارد.



این فعال صنف صحافی در قم ادامه داد: تا زمانی که ناشران بر این صنف مسلط باشند وضعیت به همین شکل می‌ماند.



ثابت ماندن قیمت‌ها طی چند سال



رکن الدینی اضافه کرد: قیمت‌های صحافی چند سال است که ثابت مانده و قیمت اعلامی از سوی اتحادیه نیز رعایت نمی‌شود و وقتی مشتری زنگ می‌زند قیمتی نداری که به او بدهی و این ناشر است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند.



وی ابراز داشت: صحاف رده آخر کار نشر است و مشتری هر طور بخواهد با صحاف رفتار می‌کند. علاقمند بودم در چرخه تولید باشم اما نسبت به سرمایه امان، درآمد نداشتیم و بازدهی سرمایه با کار و زحمتمان جور در نمی آمد و مجبور به تعطیلی شدیم.



این فعال صنف صحافی به گرانی کاغذ اشاره و تصریح کرد: نوسان قیمت کاغذ بسیار مشکل ساز شده و هیچ کدام از اصناف مرتبط با کار نشر از چاپ و لیتوگرافی گرفته تا صحافی نمی توانند قیمت ثابت به مشتری ارائه کنند.



رکن الدینی افزود: نوسانات بازار فقط بر کاغذ تأثیرگذار نبوده بلکه قیمت بسیاری از ملزومات از جمله چسب و سلفون هم افزایش پیدا کرده و نوسان دارد.



حبیب پاک دوست، مسئول صحافی ایران مهر نیز که 18 سال سابقه کار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تعداد صحافان بیش از اندازه است از اشباع بازار خبر داد و گفت: نیروهایی که الان مشغول فعالیت هستند، متخصص نیستند و از سوی دیگر درآمد پایین صحافان به آنها اجازه استخدام کارگران متخصص را نمی دهد.



وی اضافه کرد: چون درآمد خوبی نداریم نمی توانیم کارگر حرفه ای بگیریم و اداره دارایی هم بدون توجه به میزان درآمد، اقدام به اخذ مالیات می کند.



خرداد ماه امسال بود که خبری مبنی بر معافیت مالیاتی ناشران در قم منتشر شد. این فعال صنف صحافی از این موضوع گله کرد و عنوان داشت: ناشران از مالیات معافند اما ما نه.



نبود تعاونی مصرف در صنف



پاک دوست افزود: به تمام تعاونی ها خانه داده اند ما تازه باید ثبت نام کنیم. خرید ما به صورت آزاد انجام می شود و تعاونی مواد اولیه را به ما نمی دهد.



وی ابراز داشت: مشکلات ما به دست وزارت ارشاد، اتحادیه و استانداری حل می شود که می توانند بر مبنای اختیارات خود وام بدهند، تعاونی مصرف و هیئت مدیره تشکیل بدهند و استانداری هم تسهیلات مالی ارائه و ما را حمایت کند.



اعلام نرخ بدون نظارت بر رعایت قیمت



این فعال صنف صحافی از عدم نظارت اتحادیه به عنوان مشکلی دیگر یاد و اضافه کرد: اتحادیه نرخ اعلام می کند ولی روی قیمت ها نظارتی ندارد و این مسئله باعث سوء استفاده برخی افراد می شود.



پاک دوست به تحریم ها و مسئله گرانی کاغذ اشاره کرد و اذعان داشت: کاغذ درجه سه از بندی 20 هزار تومان به 70 هزار تومان و کاغذ درجه یک از بندی 30 هزارتومان به 90 هزار تومان رسیده و همین مسئله تاثیر زیادی بر کمیت و کیفیت کار گذاشته است.



وی اولویت کاغذ در تخصیص یارانه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در اولویت هفتم قرار دادن کاغذ اشتباه محض است و این کالا باید حداقل در اولویت دوم و سوم قرار بگیرد.



این فعال صنف صحافی ادامه داد: بروز همه این مشکلات باعث شد تا با داشتن 18 سال سابقه کار واحد صنفی ام را تعطیل کنم.



یکی دیگر از فعالان صنف صحافی در قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر مسئله تحریم و گرانی کاغذ را مورد توجه قرار داد و اذعان کرد: تولیدکنندگان نمی توانند مثل سابق فعالیت کنند و به علت اینکه قیمت تمام شده کتاب بسیار زیاد است تولید پایین آمده و تولیدات قبلی نیز در انبارها مانده است.



حراج تجهیزات پس از تعطیلی واحد صنفی



وی اعلام کرد: بسیاری از واحدهای صحافی اقدام به تعطیلی کرده اند و پس از تعطیلی تجهیزات و دستگاه هایشان را به حراج گذاشته اند.



این منبع آگاه ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واحدها ورشکست شده اند و تنها تعداد معدودی واحد هستند که با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند که امیدی به دوام آنها نیست.



قم از بزرگترین مراکز چاپ و نشر کشور محسوب می شود و سهم عظیمی در چاپ و نشرکتاب های دینی و انتشار معارف اسلامی دارد و نیازمند توجه بیشتری است تا مشکلات این صنعت با درایت مسئولان هرچه سریع تر حل شود.



معصومه فرمایشی