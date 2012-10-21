ایران عضو فعال اتحادیه بین المجالس است

رحمت الله نوروزی که برای شرکت در اجلاس پاییزه اتحادیه بین المجالس راهی کاندا شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتحادیه بین‌المجالس که به اختصار IPU نامیده می‌شود در سال 1889 تأسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری میان ملتها با گفتگو میان پارلمان‌های جهان است.

وی اظهار داشت: مقر این اتحادیه در ژنو سوئیس بوده و بیش از 110 سال قدمت دارد و در حال حاضر 154 مجلس از کشورهای مختلف جهان عضو اتحادیه بین‌المجالس هستند که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن است.

وی عنوان کرد: این اتحادیه نقش بازوی پارلمانی سازمان ملل متحد سالانه دو اجلاس اصلی برگزار می‌کند که روسا و سایر نمایندگان پارلمان‌های جهان در آن به تبادل نظر و تصویب قطعنامه می‌پردازند.

نوروزی گفت: بالاترین رکن اتحادیه، مجمع عمومی است که دارای کمیته‌های دائم صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه پایدار، مالیه و تجارت، و دموکراسی و حقوق بشر است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس بیان داشت: در این اتحادیه همچنین نمایندگان از نهادهای مهم بین‌المللی به عنوان ناظر عضویت دارند و در اجلاسیه آن شرکت می‌کنند.

اجلاس پاییزه اتحادیه بین المجالس تا 5 آبانماه در کانادا ادامه دارد.