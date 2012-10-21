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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۹

نوروزی:

ایران عضو فعال اتحادیه بین المجالس است

ایران عضو فعال اتحادیه بین المجالس است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: عضو ناظر اتحادیه بین المجالس، ایران را یکی از اعضای فعال این اتحادیه معرفی کرد.

رحمت الله نوروزی که برای شرکت در اجلاس پاییزه اتحادیه بین المجالس راهی کاندا شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتحادیه بین‌المجالس که به اختصار IPU  نامیده می‌شود در سال 1889 تأسیس شد و هدف از آن کمک به صلح و همکاری میان ملتها با گفتگو میان پارلمان‌های جهان است.

وی اظهار داشت: مقر این اتحادیه در ژنو سوئیس بوده و بیش از 110 سال قدمت دارد و در حال حاضر 154 مجلس از کشورهای مختلف جهان عضو اتحادیه بین‌المجالس هستند که جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اعضای فعال آن است.

وی عنوان کرد: این اتحادیه نقش بازوی پارلمانی سازمان ملل متحد سالانه دو اجلاس اصلی برگزار می‌کند که روسا و سایر نمایندگان پارلمان‌های جهان در آن به تبادل نظر و تصویب قطعنامه می‌پردازند.

نوروزی گفت: بالاترین رکن اتحادیه، مجمع عمومی است که دارای کمیته‌های دائم صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه پایدار، مالیه و تجارت، و دموکراسی و حقوق بشر است.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس بیان داشت: در این اتحادیه همچنین نمایندگان از نهادهای مهم بین‌المللی به عنوان ناظر عضویت دارند و در اجلاسیه آن شرکت می‌کنند.

اجلاس پاییزه اتحادیه بین المجالس تا 5 آبانماه در کانادا ادامه دارد.

کد مطلب 1724546

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