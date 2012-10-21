ریاست جمهوری یازدهم صحنه رقابت درونی اصولگرایان خواهد شد

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره پیش بینی از حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: این مسائل به خود اصلاح طلبان ارتباط دارد و ما اصولگرایان نمی توانیم از طرف آنها صحبت کنیم.

وی افزود: پبش بینی حضور اصلاح طلبان در انتخابات و اینکه آیا به عرصه ورود پیدا می کنند ساده نیست .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان می توانند رقیب قدرتمندی برای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باشند، گفت: فکر نمی کنم.



نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دوره دهم گفت: بنده رقابت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را بین اصولگرایان

می دانم.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مردم در انتخابات آینده به اصلاح طلبان اقبال نشان خواهند داد، اظهار داشت: بستگی به خود اصلاح طلبان دارد و باید خودشان تعیین تکلیف کنند که می خواهند چه کار کنند.



رضایی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان باید برداشت خود نسبت به اقبال مردمی به این جریان را بیان کنند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که پیش از آن نیز در سال 84 سابقه داوطلبی برای حضور در انتخابات داشته اما پیش از انتخابات منصرف شده است ، در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می شوید ؟ اظهار داشت : انتخابات ریاست جمهوری آینده بسیار مهم است و نسبت به آن نمی توان بی تفاوت بود اما من هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام و اگر تصمیمی بگیرم اعلام خواهم کرد .

همچنین دفتر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چندی پیش در اطلاعیه ای اعلام کرده بود: اگر محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود در این عرصه به صورت مستقل حضور خواهد یافت زیرا معتقد است دولت آینده باید از همه ظرفیت ها برای عبور از شرایط حساس کنونی کشور استفاده کند .

