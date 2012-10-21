جنگل شناسی نزدیک به طبیعت مناسبترین روش علمی در جنگلهای ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور ژان فلیپ شوتز عصر شنبه در جمع کارشناسان منابع طبیعی گلستان به بیان اهمیت، تاریخچه، مفاهیم، اصول و روشهای عملی اجرایی جنگلشناسی نزدیک به طبیعت در جهان پرداخت.

استاد جنگل شناسی موسسه تحقیقاتی ETHZ سوئیس در ادامه افزود: سومین باری است که برای بازدید از جنگلها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی ایران دعوت می شوم و جای شگفتی است که سطح معلومات و دانش اساتید جنگل ایران ،پیشرفت چشمگیری داشته است.

وی در پایان گفت : همکاری متقابل بخشهای اجرایی ، تحقیقاتی و آموزشی نقش مهمی در حفاظت و توسعه جنگلهای ایران خواهد داشت.

سپس دکتر علی اوسط منتظری معاون سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به اهمیت جنگلها و مدیریت اصولی آن در ایران گفت: این کارگاه و سایر فعالیتهای آموزشی و کارگاهی در زمینه جنگل شناسی و پرورش جنگل نقش به سزایی در مدیریت اصولی جنگلها دارد .

وی در ادامه افزود: دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان همواره نقش مهمی در تربیت متخصصان علوم جنگل برای بخشهای مختلف اجرایی و تحقیقاتی مرتبط با جنگلها داشته است.

معاون سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری در پایان افزود: برگزاری چنین کارگاههای آموزشی نقش کلیدی خویش را در به روز رسانی و تقویت اطلاعات علمی و عملی مدیران و کارشناسان علوم جنگل ایفا می نماید.

دکتر خسرو ثاقب طالبی رئیس انجمن بین المللی جنگل شناسی نیز ضمن اشاره به اصول علمی و عملی جنگل شناسی نزدیک به طبیعت و نتایج حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی خویش در اکوسیستم های جنگلی استان تشریح کرد.