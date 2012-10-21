تولید و پخش برنامه "نقلستان" در شبکه باران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نصر پور افزود: در عصر ارتباطات و تکنولوژی، ملتی از تهاجم فرهنگی مصون می ماند که قادر به حفظ فرهنگ اصیل و بومی خود باشد.

وی اظهارداشت: برنامه نقلستان با هدف حفظ قصه ها و افسانه های فولکلوریک استان گیلان تهیه شده که علاوه بر ترویج زبان گیلکی، به اشاعه عقاید، افکار، سنت ها و باورهای فرهنگی و هویت مردم این خطه سرسبز می پردازد.

مدیرکل صدا و سیما گیلان گفت: نقلستان برنامه تلویزیونی است کاری از گروه اجتماعی شبکه باران شامل قصه ها و افسانه های فولکلوریک به زبان گیلکی است که هرشب به مدت شش دقیقه درجنگ شبانه خوجیرشبان از تلویزیون گیلان پخش می شود.

وی ادامه داد: محمد رسول حقدوست بازیگرو مجری نام آشنای صدا وسیمای گیلان قصه گوی برنامه نقلستان است که تاکنون موفق به کسب رتبه های برتر در جشنواره های ملی و بین المللی قصه گویی شده است.

صدور کارت هوشمند برای رانندگان فعال در بخش حمل و نقل بین المللی

مدیرکل حمل ونقل وپایانه های گیلان گفت: به روز رسانی پایگاه اطلاعاتی مربوط به رانندگان فعال در خطوط برون مرزی عمده ترین اهداف اجرای طرح صدور کارت هوشمند برای راننگان دربخش حمل ونقل بین المللی است.

سبحان الله علیپور افزود: دریافت کارت هوشمند دربخش حمل و نقل بین المللی مستلزم گذراندن دوره های آموزشی مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز هستند.

وی اظهارداشت: شاغلان فعال در بخش حمل و نقل برون مرزی که تا سی ام آذر ماه امسال با ارائه معرفی نامه از شرکتهای حمل و نقل بین المللی تحت پوشش اقدام به ثبت نام کنند از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد.

مدیرکل حمل و نقل گیلان در ادامه ضمن اشاره به این نکته که شهرستانهای انزلی و آستارا از مراکز عمده حمل و نقل بین المللی استان محسوب می شوند، افزود: این استان دارای یک پایانه مرزی بوده و سه شرکت حمل و نقلی بین المللی فعال در بخش کالا، یک شرکت حمل و نقل بین المللی مسافر و 88 نمایندگی فعال در استان در بخش حمل و نقل برون مرزی مشغول فعالیت هستند.

" نسیم حیات "

با شبکه باران " نسیم حیات " ازسری برنامه های سیمای مرکز گیلان است که با هدف گسترش روزافزون فرهنگ مشارکت وکمک های مردمی درجامعه با مشارکت اداره کل کمیته امداد استان و دفتر نمایندگی سروش تهیه و پخش می شود.

کمیته امداد در راستای تحقق اهداف انقلاب و اجرای آرمان های الهی و وظایف قانونی خود مبنی برارائه خدمت به اقشار نیازمند جامعه بدون مشارکت مالی و خدماتی مردم وموسسات غیردولتی به تنهایی قادر به پاسخگوی نیازهای اساسی اقشار نیازمند جامعه نبوده است، برنامه تلویزیونی " نسیم حیات " با تهیه گزارش ومصاحبه های مختلف به حمایت های مردمی کمیته امداد می پردازد.

برنامه "نسیم حیات " در 40 قسمت تهیه که هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 17:50 به مدت 15دقیقه به انعکاس تلاشها و زحمات حمایتهای مردمی کمیته امداد به نیازمندان استان می پردازد.

اهدای لوازم التحریر و پوشاک گرم هلال احمر گیلان به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: با توجه به اعلام نیاز منطقه زلزله زده آذربایجان شرقی داوطلبان هلال احمر در یک حرکت بشر دوستانه و خیر خواهانه و به منظور کمک به دانش آموزان این منطقه آسیب دیده با مشارکت و جمع آوری کمک یک کامیون با بیش از 900 بسته لوازم التحریر، کیف، پوشاک گرم، مانتو، شلوارو لباس پسرانه وپتو به مناطق زلزله زده ارسال شد.

جمشید محمدی افزود: این کمک ها در قالب کاروان ارمغان مهر با همراهی و حضور 35 داوطلب و پرسنل هلال احمر گیلان در بین دانش آموزان منطقه زلزله زده آذربایجان توزیع شد.

" دو برگ و یک غنچه از شاخه های رادیو گیلان "

این برنامه با ساختار نمایشی در طبقه الف به مدت 35 دقیقه از رادیو گیلان پخش می شود، نمایش دو برگ و یک غنچه حکایت عشق به آب و خاک است و دلشوره ای آمیخته به افسانه برای بخشی از تولید ملی که سهم گیلان است.

این قصه از یک چایخانه روستایی شروع می شود و به آرزویی ختم می شود، آرزوی آنان که برای تولید ملی آستین همت بالا می زنند تا از مشکلات راه نترسند و تا مقصد پیش بروند و آنانکه تنها به سود امروز می اندیشند فردا را هم از خاطر نبرند.