شکسته شدن رکورد پاروزنی جهان در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید سلمانپور مربی 48 ساله اهل بندرانزلی رکورد شبیه سازپاروزنی یا آرگومتر دنیا را با هدف اعلام انزجار از اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) در سنگاچین این شهرستان شکست.

سلمانپور توانست در زمان پنج ساعت و25 دقیقه 61 کیلومتر را توسط دستگاه آرگومتر یا شبیه ساز پارو بپیماید، رکورد قبلی دنیا مربوط به قایقران اروپایی بود که توانست در زمان یک ساعت 10 کیلومتر پارو بزند.

برد شیرین تیم واترپلوی کوثر گیلان در انزلی

درهفته ششم لیگ برتر واترپلوی کشور تیم کوثر گیلان عصر امروز دراستخر بنادرو دریانوردی بندرانزلی هشت بر هفت تیم انتهای جدولی نفت وگاز گچساران را شکست داد و با چهارامتیاز و یک بازی کمتر درمکان چهارم جدول هفت تیمی بیست و دومین دوره لیگ برتر واترپلوی کشور قرار گرفت.

این تیم درهفته هفتم این رقابت ها در زنجان به مصاف نماینده واترپولوی این شهر می رود.

تقدیر از 12 صادرکننده نمونه گیلان

در مراسم گرامیداشت روزملی صادرات امسال دراستان گیلان از12 صادرکننده نمونه استانی تقدیر خواهد شد، سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به اینکه 29 مهر ماه هر ساله روز ملی صادرات است، گفت: در این روز مراسمی باشکوه در تهران در سطح ملی برگزار و در استانها این امر در نیمه نخست آبان ماه صورت می گیرد.

منوچهر صدفی افزود: برنامه ریزی های مربوط به برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های روز ملی صادرات در استان در ستاد گرامیداشت این مناسبت با عضویت ادارات و تشکلهای ذیربط صورت گرفته و در مراحل نهایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه از عضویت 62 نفر در بانک اطلاعات صادر کنندگان استان خبرداد و یادآورشد: وجود برخی زیرساختها در گیلان از قبیل راههای مواصلاتی، بنادر، مرز زمینی، دریایی، منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی از مهمترین عوامل بالقوه برای رشد صادرات در استان است.

تاجیکستان دروازه ورود ایران به آسیای میانه

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در خصوص برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندیهای مناطق آزاد ایران که از25 تا 29 مهرماه جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وجود فرهنگ، زبان و تاریخ مشترک میان دو کشور و توانمندیهای فراوان موجود در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی مناطق آزاد ایران، حضور موفق در این کشور مقدمه حضور گسترده سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ایرانی در آن منطقه خواهد بود.

سعید رحیمی با اعلام اینکه منطقه آزاد انزلی به دلیل قرارگرفتن در مسیر کریدور شمال - جنوب و داشتن زیرساختهای مناسب و در حال توسعه حمل و نقل دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن در حال احداث، ظرفیت بی نظیری برای تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه است، افزود: این منطقه ارزان ترین، سریع ترین مسیر دسترسی کشورهای فوق به بازارهای منطقه ای و بین المللی است.

وی با بیان اینکه براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی اداره آمار دولتی تاجیکستان ایران با مبادله 212 میلیون دلار، پنجمین شریک تجاری این کشور است، اظهارداشت: تجار و سرمایه گذاران تاجیک و ایرانی می توانند از ظرفیت ها و مزایای قانونی متعدد سرمایه گذاری، ترانزیت و تجارت در منطقه آزاد انزلی به منظور حضور در بازار ایران و کشورهای منطقه بهره برده تا بستر لازم برای توسعه هرچه بیشتر ارزش و حجم مبادلات دو جانبه فراهم شود.

اتصال خط لوله دوم سراسری گاز به گیلان

با اتصال این خط لوله به ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان 110 میلیون متر مکعب گاز قابل انتقال به گیلان و استانهای شمالی خواهد بود که باعث افزایش تامین امنیت سوخت در فصل زمستان برای مردم گیلان و استانهای همجوار می شود.

عملیات تعمیرو اتصال خط لوله دوم سراسری به ایستگاه تقویت فشار گاز لاکان از تیرماه امسال با تلاش شبانه روزی 250 نفر از نیروهای متخصص شرکت ملی گاز ایران انجام شد.

استاندار نیز در حاشیه اتصال خط دوم لوله سراسری گاز تاکید کرد: این اتصال خط لوله به گیلان نباید مانع از صرفه جویی بخش خانگی و همچنین انجام ذخیره سازی سوخت مایع توسط واحدهای صنعتی ونانوایی ها شود.

کیهان هاشم نیا با یادآوری قطع و افت فشار گاز مردم گیلان در سال گذشته که در چند نوبت به وقوع پیوست گفت: اقدامات پیشگیرانه توسط مشترکان شرکت گاز به مراتب مهمتر ازافزایش ظرفیت انتقال خطوط گاز است، روزانه در فصل سرما بطور میانگین 25 میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف می شود.