به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این دوره از مسابقات که با حضور 1250 ورزشکار از 70 کشور در جزیره کیش جریان دارد، ورزشکاران در رشته جوجیتسو نیز با هم مبارزه کردند. در پایان مبارزات جوجیتسو و در اوزان مختلف نمایندگان کشورمان صاحب مدال طلا شدند تا تیم ایران در این بخش صاحب عنوان قهرمانی شود.

در وزن 62 کیلوگرم علی عراقی از ایران با برتری مقابل "ابوحرمره" از پاکستان صاحب مدال طلا شد. در این وزن ورزشکار پاکستانی نقره گرفت و "لاریک" از هند به همراه "علی داد" از افغانستان به مدال برنز مشترک دست پیدا کردند. در وزن 69- کیلوگرم محمد راحت طلب از کشورمان به مدال رسید و "راشا رات" از تایلند صاحب مدال نقره شد. در این وزن مدال برنز به صورت مشترک به "محمد حسین" از عراق و "محمد انوار" از پاکستان برنز رسید.

این نتایج درحالی رقم خورد که وحید موسوی در وزن 77- کیلوگرم صاحب مدال شد، "محمد عرفان" از پاکستان در جای دوم ایستاد و "جی لای یوت" از تایلند و رزمی‌کاری از عراق هم عنوان سوم را به خود اختصاص دادند. مدال طلای وزن 85- کیلوگرم به "صابر فقیه" از ایران تعلق گرفت و "مرتضی کمال" از عراق، "مظاهر احسانی" از افغانستان به ترتیب صاحب مدال‌های نقره و برنز شدند.

در وزن 94- کیلوگرم مسابقات جوجیتسو سلیم جوکار با شکست "عباس امیر" از عراق به مدال طلا دست یافت. نماینده عراق به نشان نقره دست یافت و "آبیتو از قزاقستان هم سوم شد. در وزن 94+ کیلوگرم این مسابقات نیز احسان موسی‌نژاد از ایران طلا گرفت، "علی عینی" از عراق به نشان نقره دست یافت و "راشد" از افغانستان مدال برنز را به گردن آویخت.