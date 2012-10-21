احمدرضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های انجام شده طی مهرماه سال جاری افزود: از تاریخ اول تا 28 مهرماه 16 هزار و 538 مورد بازرسی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، صورت گرفت.
وی ادامه داد: این تعداد بازرسی از واحدهای تولیدی صنفی، تولیدی صنعتی، انبار و سردخانه، شرکت های پخش کالا، واحدهای عمده فروش، واحدهای خرده فروشی و واحدهای خدماتی انجام شده است.
تشکیل 2 هزار و 193 مورد پرونده تخلف
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، اعلام کرد: طی این بازرسی تعداد 2 هزار و 193 مورد پرونده در قالب 2 هزار و 353 مورد تخلف تشکیل شد.
سمیعی نسب اضافه کرد: ارزش ریالی این پرونده ها 26 میلیارد و 891 میلیون و 63 هزار ریال بوده است.
وی اذعان کرد: نسبت به مدت مشابه مال قبل تعداد بازرسی ها 14 درصد، پرونده های متشکله 39 درصد، تعداد تخلفات کشف شده 42 درصد و ارزش ریالی پرونده ها نیز 836 درصد رشد داشته است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، افزود: بیشتر بازرسی ها روی واحدهای عمده فروش و مهم و انبارهای نگهداری کالا متمرکز شده است.
29 پرونده تخلف به ارزش سه میلیارد و 346 میلیون ریال در عرضه روغن نباتی
سمیعی نسب با حساس خواندن شرایط فعلی بازار تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده از مراکز عرضه روغن نباتی و خوراکی تعداد 29 پرونده تخلف به ارزش ریالی سه میلیارد و 346 میلیون ریال تشکیل شد.
وی ادامه داد: در بخش لوازم خانگی نیز 51 پرونده به ارزش چهار میلیارد و 210 میلیون ریال، فولاد و مصالح و ساختمانی 44 پرونده به ارزش سه میلیارد و 915 میلیون ریال، و در بازرسی از مراکز عرضه سوخت و فراورده های نفتی نیز هشت پرونده به ارزش یک میلیارد و 993 میلیون ریال تشکیل شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، به بازرسی های انجام شده از نمایندگی های فروش خودرو اشاره کرد و بیان داشت: در این بازرسی ها یک پرونده تخلف به ارزش 9 میلیارد و 300 میلیون ریال تشکیل شد که تخلفاتی شامل احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا در این پرونده به ثبت رسید.
پرونده 2 میلیارد و 216 میلیون ریالی در زمینه باتری خودرو
سمیعی نسب اضافه کرد: یک پرونده مهم به ارزش 2 میلیارد و 216 میلیون ریال در زمینه باتری خودرو به ثبت رسید.
وی ابراز داشت: در بخش نظارت بر قیمت گوشت مرغ نیز 13 پرونده تخلف گرانفروشی به ارزش 163 میلیون ریال و 37 پرونده تخلف گرانفروشی نیز به ارزش 142 میلیون ریال در خصوص مواد لبنی تشکیل شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، با اعلام اینکه یک هزار و 256 مورد پرونده تخلف در بازرسی های انجام شده از سطح نانوایی های قم تشکیل شد ارزش ریالی این پرونده ها و تعداد آنها را به ترتیب 28 میلیارد و 969 میلیون ریال و 221 مورد پرونده تخلقف ذکر کرد.
سمیعی نسب در بحث آرد و نان نیز یک پرونده به ارزش 21 میلیون و 515 هزار ریال تشکیل و تخلفاتی نظیر عرضه خارج از شبکه آرد و گرانفروشی در آن درج شد.
وی گفت: در مورد کالاهای مثل نوشابه و نوشیدنی ها و رب گوجه فرنگی به ترتیب 2 و سه پرونده به ارزش های 161 میلیون و 756 هزار ریال و 758 میلیون و 831 هزار ریال تشکیل شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، اضافه کرد: یک هزار و 204 مورد گزارش های قابل پی گیری مردم نیز توسط ستاد خبری سازمان دریافت و رسیدگی شد.
سمیعی نسب در خصوص گزارش های مردمی اظهار داشت: این گزارش ها در زمینه های گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و ... بوده است.
وی اعلام کرد: 105 مورد گزارش نیز توسط ناظران افتخاری به ثبت رسیده است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، در رابطه با فعالیت ناظران افتخاری ابراز داشت: این افراد از میان دانشجویان، کارمندان، اصناف، بسیج و ... هستند که به صورت نامحسوس فعالیت می کنند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، با بیان اینکه در مهرماه سال جاری تعداد 16 هزار و 538 مورد بازرسی در قم انجام شد، گفت: در این مدت یک هزار و 256 مورد پرونده تخلف از سطح نانواییهای قم تشکیل شده است.
احمدرضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های انجام شده طی مهرماه سال جاری افزود: از تاریخ اول تا 28 مهرماه 16 هزار و 538 مورد بازرسی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، صورت گرفت.
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