احمدرضا سمیعی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های انجام شده طی مهرماه سال جاری افزود: از تاریخ اول تا 28 مهرماه 16 هزار و 538 مورد بازرسی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، صورت گرفت.



وی ادامه داد: این تعداد بازرسی از واحدهای تولیدی صنفی، تولیدی صنعتی، انبار و سردخانه، شرکت های پخش کالا، واحدهای عمده فروش، واحدهای خرده فروشی و واحدهای خدماتی انجام شده است.



تشکیل 2 هزار و 193 مورد پرونده تخلف



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، اعلام کرد: طی این بازرسی تعداد 2 هزار و 193 مورد پرونده در قالب 2 هزار و 353 مورد تخلف تشکیل شد.



سمیعی نسب اضافه کرد: ارزش ریالی این پرونده ها 26 میلیارد و 891 میلیون و 63 هزار ریال بوده است.



وی اذعان کرد: نسبت به مدت مشابه مال قبل تعداد بازرسی ها 14 درصد، پرونده های متشکله 39 درصد، تعداد تخلفات کشف شده 42 درصد و ارزش ریالی پرونده ها نیز 836 درصد رشد داشته است.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، افزود: بیشتر بازرسی ها روی واحدهای عمده فروش و مهم و انبارهای نگهداری کالا متمرکز شده است.



29 پرونده تخلف به ارزش سه میلیارد و 346 میلیون ریال در عرضه روغن نباتی



سمیعی نسب با حساس خواندن شرایط فعلی بازار تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده از مراکز عرضه روغن نباتی و خوراکی تعداد 29 پرونده تخلف به ارزش ریالی سه میلیارد و 346 میلیون ریال تشکیل شد.



وی ادامه داد: در بخش لوازم خانگی نیز 51 پرونده به ارزش چهار میلیارد و 210 میلیون ریال، فولاد و مصالح و ساختمانی 44 پرونده به ارزش سه میلیارد و 915 میلیون ریال، و در بازرسی از مراکز عرضه سوخت و فراورده های نفتی نیز هشت پرونده به ارزش یک میلیارد و 993 میلیون ریال تشکیل شد.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، به بازرسی های انجام شده از نمایندگی های فروش خودرو اشاره کرد و بیان داشت: در این بازرسی ها یک پرونده تخلف به ارزش 9 میلیارد و 300 میلیون ریال تشکیل شد که تخلفاتی شامل احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا در این پرونده به ثبت رسید.



پرونده 2 میلیارد و 216 میلیون ریالی در زمینه باتری خودرو



سمیعی نسب اضافه کرد: یک پرونده مهم به ارزش 2 میلیارد و 216 میلیون ریال در زمینه باتری خودرو به ثبت رسید.



وی ابراز داشت: در بخش نظارت بر قیمت گوشت مرغ نیز 13 پرونده تخلف گرانفروشی به ارزش 163 میلیون ریال و 37 پرونده تخلف گرانفروشی نیز به ارزش 142 میلیون ریال در خصوص مواد لبنی تشکیل شد.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، با اعلام اینکه یک هزار و 256 مورد پرونده تخلف در بازرسی های انجام شده از سطح نانوایی های قم تشکیل شد ارزش ریالی این پرونده ها و تعداد آنها را به ترتیب 28 میلیارد و 969 میلیون ریال و 221 مورد پرونده تخلقف ذکر کرد.



سمیعی نسب در بحث آرد و نان نیز یک پرونده به ارزش 21 میلیون و 515 هزار ریال تشکیل و تخلفاتی نظیر عرضه خارج از شبکه آرد و گرانفروشی در آن درج شد.



وی گفت: در مورد کالاهای مثل نوشابه و نوشیدنی ها و رب گوجه فرنگی به ترتیب 2 و سه پرونده به ارزش های 161 میلیون و 756 هزار ریال و 758 میلیون و 831 هزار ریال تشکیل شد.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، اضافه کرد: یک هزار و 204 مورد گزارش های قابل پی گیری مردم نیز توسط ستاد خبری سازمان دریافت و رسیدگی شد.



سمیعی نسب در خصوص گزارش های مردمی اظهار داشت: این گزارش ها در زمینه های گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و ... بوده است.



وی اعلام کرد: 105 مورد گزارش نیز توسط ناظران افتخاری به ثبت رسیده است.



معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، در رابطه با فعالیت ناظران افتخاری ابراز داشت: این افراد از میان دانشجویان، کارمندان، اصناف، بسیج و ... هستند که به صورت نامحسوس فعالیت می کنند.