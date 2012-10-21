مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری گلستان در مینودشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که عصر شنبه برگزار شد، ورزشکاران مسیر 75 کیلومتری مینودشت - گنبدکاوس و آزادشهر و شهرک صنعتی را رکاب زدند.

در این مسابقه که در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد، در دره سنی بزرگسالان سجاد جعفر نصب، امین شهرکی و بهرام راهم پور اول تا سوم شدند و یاسر قزل سفلی، سید احسان حسنی و احمد ازبک در بخش جوانان برتر شدند.

برپایی نمایشگاه خوشنویسی

نمایشگاه خوشنویسی هنرمند گلستانی "حشمت‌الله ناصری" از 29 مهرماه به مدت 10 روز در محل نگارخانه سوره حوزه هنری گلستان گشایش یافت.

مدیر روابط عمومی حوزه هنری گلستان با اعلام این خبر گفت: بیش از 20 اثر در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است و این هنرمند در آثار خود سعی کرده با بهره از خطوط اوستایی و تلفیق آن با نستعلیق ایرانی تابلوهای زیبایی را خلق کند.

دانیال کلاهدوزی در ادامه ضمن دعوت از علاقمندان جهت بازدید از این آثار گفت: این نمایشگاه با هدف ایجاد روحیه هنری و معنوی در بین جوانان، معرفی هنر خوشنویسی به نسل جوان و خانواده‌ها و همچنین آشنایی هنرجویان و هنرمندان با آثار اساتید برپا شده است.

وی در ادامه با اشاره به ابداع خط طره توسط این هنرمند در سالهای گذشته گفت:در این نمایشگاه خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، طره، نقاشی خط و ... به نمایش درآمده است.