تسهیلات بانکی ربوی زندگی مردم را بی برکت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حیدری در بازدید از پارک علم و فناوری قم، با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور نیاز به تغییرات اساسی دارد، اظهار داشت: تنها راه نجات از نظام بانکی کنونی، اشراف نظام بانکداری اسلامی است.



وی با تاکید بر اینکه قم پیشتاز توسعه بانکداری اسلامی است، بیان داشت: با پی گیری های مدیران جامعه المصطفی بانکداری اسلامی به عنوان یک رشته تحصیلی دانشگاهی راه اندازی و مصوب شد.



مدیر بانک توسعه تعاون اسلامی قم با بیان این مطلب که علوم انسانی باید در فرایند و چرخه بانکی نظارت و هدایت کند، گفت: نظام بانکی کشور باید به عنایت ویژه مقام معظم رهبری به شرکت های دانش بنیان به عنوان فصل الحظاب نیازهای اساسی کشور احترام بگذارد و از آن حمایت کند.



حیدری با ابراز تاسف از اینکه بانک های اقتصاد محور تنها در طرح هایی سرمایه گذاری می کنند که سود آور باشد، گفت: بانک توسعه تعاون براساس فرمایش رهبری از طرح های دانش بنیان استان حمایت ویژه ای کرده است.



وی با تاکید براینکه از هر طرح دانش بنیانی که پارک علم و فناوری ارزیابی فنی و اقتصادی بکند، حمایت خواهد کرد، گفت: هر طرح صنعتی و نوآورانه اگر در دست یک صاحب فکر و اندیشه باشد به بهترین شکل به سرانجام می رسد. لذا وظیفه نظام بانکی است که از این نوع طرح ها حمایت کند و زیاد درگیر توجیهات اقتصادی سوداگرانه نباشد.



اختصاص 6 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان استان



مدیر بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه صاحبان ایده می توانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند، گفت: این بانک تاکنون 6 میلیارد تومان تسهیلات ویژه در اختیار شرکت های تعاونی دانش بنیان قرار داده است و این روند برای شرکت های تعاونی که از طرف پارک معرفی شوند ادامه خواهد داشت.



وی با ابراز ناخرسندی از بانک های عاملی که تسهیلات اختصاصی از معاونت علمی ریاست جمهوری را به واجدان شرایط آن پرداخت نمی کنند، بیان داشت: بانک های توسعه ای باید در صدد توسعه خدمات، صادرات و تولید باشند و از این لحاظ نباید قصوری باشد.



ارایه تسهیلات یارانه دار به شرکت های تعاونی دانش بنیان پارک



حیدری هدف از تاسیس بانک توسعه تعاون را ایجاد اشتغال و تامین عدالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: این بانک وظیفه دارد 70 درصد از منابع خود را در اختیار شرکت های تعاونی قراردهد و 30 درصد حمایت ها باید در قالب سایر درخواست های حقیقی و حقوقی برنامه ریزی شده است.



وی خواستار تعامل بانک توسعه تعاون و پارک علم و فناوری در زمینه های مالی و آموزشی شد و افزود: اگر حساب حقوقی صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری در بانک توسعه تعاون افتتاح گردد می توانیم تسهیلات ویژه ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و پرسنل پارک بگذاریم.



مدیر بانک توسعه تعاون قم با تاکید براینکه باید از نظام بانکی ربوی دوری کرد، گفت: هرگاه زنجیره تسهیلات و گردش مالی ربوی در زندگی ها جاری شود، مطمئنا آن زندگی دچار چالش های عدیده اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.



حیدری با اعلام این مطلب که سرانه ایجاد یک شغل 20 میلیون تومان است، گفت: اگر شرکت های دانش بنیان پارک در قالب شرکت تعاونی معرفی شوند، تسهیلات یارانه دار به آنها تعلق خواهد گرفت.