بانوان ایران در دو رشته به مدال طلا رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از سومین فستیوال هنرهای رزمی که در جزیره کیش جریان دارد نمایندگان بانوان کشورمان در رشته ووینام با کسب پنج مدال طلا در صدر جدول رده بندی این مسابقات قرار گرفتند. مهدیه دوستی در وزن 45- کیلوگرم، رقیه سلطانی در وزن 50- کیلوگرم، فاطمه یاروی در وزن 55- کیلوگرم، اکرم عبدالملکی در وزن 60- کیلوگرم و فرشته نیکان در وزن 65- کیلوگرم در بخش مبارزه به مدال طلا دست یافتند.

براساس این گزارش در بخش فرم ویتنام عنوان نخست را کسب کرد، هند دوم شد و ایران به مقام سوم دست یافت. در شمشیر دوبل ویتنام قهرمان شد، ایران دوم و هند به عنوان سوم رسید. ضمن اینکه در دفاع شخصی رزمی کاران ویتنام به مدال طلا رسیدند، ایران به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد و هند روی سکوی سومی ایستاد.

همچنین مسابقات قوه الرمی بانوان عصر روز شنبه با کسب سه مدال طلا و دو نقره توسط بانوان رزمی کار کشورمان به کار خود پایان داد. در این مسابقات الهه سفیدی، فاطمه داوودبیگی و زینب عسگری به نشان طلا دست پیدا کردند و مینا مرادلو و سحر محمدبیگی هم به نشان برنز رسیدند.

سومین دوره فستیوال جهانی هنرهای رزمی روزهای 27 مهرماه تا اول آبان‌ماه و با حضور 70 کشور دنیا به میزبانی جزیره کیش برگزار می‌شود.