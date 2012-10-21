به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن طی ماه‌های گذشته از کمبود یک مهاجم خوب در ترکیب خود رنج می‌برد و با وجود اینکه مسئولان ذوب‌آهن چندین بار برای جذب ایگور کاسترو با او مذاکره کرده‌اند، هنوز نتوانسته‌اند او را به حضور در این تیم راضی کنند.

ایگور کاسترو 4 فصل پیش از سوی منصور ابراهیم‌زاده به ایران آورده شد و در چهار فصل گذشته عملکرد خیلی خوبی در تیم ذوب‌آهن از خود به نمایش گذاشت اما با توجه به مشکلات مالی تیم ذوب‌آهن در ابتدای فصل جاری از جمع سبزپوشان اصفهان جدا شد.

مسئولان ذوب‌آهن پیش از شروع فصل مذاکراتی با این بازیکن داشتند و تلاش کردند، او را در ذوب‌آهن نگه دارند اما با توجه به شرایط ایگور، این بازیکن در لیگ ایران به میدان نرفت.

اما گویا مسئولان ذوب‌آهن بار دیگر با این بازیکن وارد مذاکره شده‌اند و طبق گفته سرمربی جدید ذوب‌آهن ایگور کاسترو باید بار دیگر به ذوب‌آهن باز گردد.

مسئولان ذوب‌آهن در حال حاضر منتظر پاسخ ایگور هستند و علاقه بسیاری به جذب این مهاجم از خود نشان داده‌اند.

کاسترو نیز چند روز پیش اعلام کرده بود که دوست دارد به یکی از تیم‌های ایرانی بپیوندد و از شرایط کار در ایران رضایت کامل دارد.