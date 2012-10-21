مرزن آباد آماده برگزاری همایش ملی تشیع و تبرستان

جعفر ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش ملی تشیع و تبرستان همزمان با چهاردهم آبان روز مازندران در شهر مرزن آباد دیار علویان با حضور مسئولان، نخبگان و علوی شناسان کشوری و استانی و مردم شریف و مذهبی منطقه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مقدمات پذیرایی و پشتیبانی این همایش فراهم شده است گفت: هماهنگی لازم توسط کمیته های مختلف علمی، تبلیغات، تشریفات، پشتیبانی صورت گرفته و طبق پیش بینی بعمل آمده 14 آبان روزی باشکوه برای شهرستان چالوس و بخش مرزن آباد خواهد بود.

ردایی تصریح کرد: در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران، همایش ملی تشیع و تبرستان به عنوان مراسم استانی در سلسله برنامه های روز مازندران مصوب شده است.

وی با بیان اینکه با برگزاری این همایش، مرزن آباد به مرکز تشیع شمال تبدیل می شود گفت: برگزاری چنین همایشی مستلزم همکاری ها و همراهی های صمیمانه است.