توهین جدید هالیووددرساخت فیلم آرگو علیه ایران/جوانان هنرمندمقابله کنند

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام مقابه مثل سیمانگران ایرانی که ثابت کردند که توانایی چنین کارهایی را دارند، مخاطبان نسل جوان کشور را از گروه هدف برنامه های غربی خارج و به سمت برنامه ها و تولیدهای فاخر و ارزشمند ایران اسلامی جذب شوند.



وی افزود: متاسفانه تولیدهای سینمایی و فرهنگی وهنری کشورهای غربی با هدف همراهی جوانان ایران واسلامی با هدف وخواسته های شوم آنان ساخته می شود و آنان با این آثار بی ارزش درصدد القای فرهنگ های خود ساخته غربی به جوانان کشور هستند.



وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با بیان اینکه ایران اسلامی از وجود هنرمندان متعهد وارزشمند در همه بخش های فرهنگی و هنری از جایگاه ویژه ای در میان کشورهای منطقه برخوردار است، اضافه کرد: هنرمندان ایرانی بارها با درخشش در جشنواره های متعبر بین المللی توانمندیهای فردی و گروهی را به اثبات رسانند واکنون نیز در شرایط حساس کنونی نیز توان مقابله با تولیدهای بی محتوای فیلم سازان غربی را دارند.



حسینی تصریح کرد: اثرگذاری فیلم سازان ایرانی زمان در کشور مخاطبان جوان خود را بازخواهد یافت که به نیازهای آنان با نگاه عالمانه و آگاهانه پاسخ دهد تا آنگاه به سمت تولیدهای غربی تمایل پیدا نکنند.



وزیر ارشاد ادامه داد: خوشبختانه بسترهای لازم در این بخش در همه مناطق کشور فراهم است و از جشنواره فیلم کوتاه وارش نیز می توان به عنوان نمونه ای توانمندی فیلم سازان جوان در ابعاد مختلف یاد کرد.



وی حذف شبکه های ماهواره ای صداوسیما توسط غرب را مغایر با معاهده های بین المللی اعلام کرد و گفت: غربیها در اقدام اهانت آمیز دیگری فیلم سینمایی آرگو( سفینه) را که به تسخیرلانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان ایرانی در سال 58 اشاره دارد، با نگاه غربی و آنگونه که اهداف آنان بیان شده، توسط کمپانی آمریکایی برادران وارنر به تصویر کشیدند .



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: در هر صورت کشورهای غربی همچنان در صدد پیاده کردن اهداف شوم خود در جنگ تبلیغاتی علیه ایران هستند و این وظیفه اهالی فرهنگ وهنر را برای تولیدهای ارزشی و بامحتوا دوچندان می کند.



حسینی ادامه داد: باید از هنرمندان برتر جشنواره ها نظیر جشنواره وارش به خوبی استفاده کرد و با غنیمت شمردن فرصت ها به دنبال شناسایی و بکارگیری ایده ها وسوژه های فراوان کشور برای برنامه سازی بود.



هفتیمن جشنواره فیلم کوتاه وارش با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی با تجلیل از صاحبان 16 اثر برتر این جشنواره به کارخود پایان داد.



در مجموع در این جشنواره دو روزه در بابل 776 اثر از 485 فیلمساز از سراسر کشور در شهرهای ساری، چالوس، نور، آمل، تنکابن و بهشهر در مازندران و شهرهای رشت، لاهیجان و رودبار در استان گیلان پخش شد.