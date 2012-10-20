تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی‌ام مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و بیست و یکم اکتبر سال 2012 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* پرسپولیس - راه آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

- بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

رده‎بندی:

* دهوک عراق- بلنت عشق آباد ترکمنستان

فینال:

* الریاضی لبنان - مهرام ایران

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با انجام دیدارهایی طبق برنامه زیر خاتمه می‌یابد:

* نورنبرگ - آئوسبورگ

* هامبورگ - اشتوتگارت

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای به پایان می‌رسد:

* ساندرلند - نیوکاسل

* کوئینز پارک رنجرز - اورتون

- روز دوم از هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ختافه - لوانته

* اسپانیول - رایووایه‌کانو

* گرانادا - رئال زاراگوزا

* اوساسونا - رئال بتیس

* رئال سوسیه‌داد - آتلتیکومادرید

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به اتمام می‌رسد:

* کالیاری - بولونیا

* پارما - سامپدوریا

* اودینزه - پسکارا

* پالرمو - تورینو

* اینتر - کاتانیا

* کیه‌وو - فیورنتینا

* آتلانتا - سیه‌نا

* جنوآ - رم