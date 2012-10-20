  1. ورزش
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۰:۴۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: رویارویی تیم‌های پرسپولیس و راه‌آهن در دیدار پایانی هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال و برگزاری دیدار فینال رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا بین تیم‎‌های مهرام و الریاضی لبنان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی‌ام مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با پنجم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و بیست و یکم اکتبر سال 2012 میلادی.

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با انجام دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* پرسپولیس - راه آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

- بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
رده‎بندی:
* دهوک عراق- بلنت عشق آباد ترکمنستان
فینال:
* الریاضی لبنان - مهرام ایران

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امشب با انجام دیدارهایی طبق برنامه زیر خاتمه می‌یابد:
* نورنبرگ - آئوسبورگ
* هامبورگ - اشتوتگارت

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری دیدارهای به پایان می‌رسد:
* ساندرلند - نیوکاسل
* کوئینز پارک رنجرز - اورتون

- روز دوم از هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ختافه - لوانته
* اسپانیول - رایووایه‌کانو
* گرانادا - رئال زاراگوزا
* اوساسونا - رئال بتیس
* رئال سوسیه‌داد - آتلتیکومادرید

- هفته هشتم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب با برگزاری دیدارهایی طبق برنامه زیر به اتمام می‌رسد:
* کالیاری - بولونیا
* پارما - سامپدوریا
* اودینزه - پسکارا
* پالرمو - تورینو
* اینتر - کاتانیا
* کیه‌وو - فیورنتینا
* آتلانتا - سیه‌نا
* جنوآ - رم

کد مطلب 1724582

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