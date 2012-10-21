وام مسکن خبرنگاران چند برابر دیگران است/ جزئیات پرداخت مشخص نشده است

علی نیکزاد درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وجود برخی نواقص در روند اجرای آزاد راه زنجان - تبریز اظهار داشت: آزاد راه زنجان - تبریز در حال تکمیل شدن است، گرچه پروژه ای که افتتاح آن 15 تا 16 سال طول بکشد طبیعتا با مشکلاتی روبرو خواهد شد اما این موضوع با برنامه ریزی های صورت گرفته خللی در اتمام آزاد راه ایجاد نخواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت ثبت نامی های مسکن مهر در سال 90 از عدم احداث پروژه جدید برای متقاضایان خبر داد و تصریح کرد: برای این گروه از ثبت نام کنندگان پروژه جدیدی آغاز نمی شود بلکهاز واحد های مازاد پروژه های قبلی به آنها اختصاص خواهد یافت.

نیکزاد همچنین دررابطه با چند و چون وام مسکن خبرنگاران اظهار داشت: برای خبرنگاران چندین برابر دیگران وام ساخت مسکن تخصیص یافته و جزئیات اجرایی شدن آن در دست پیگیری است که امیدوارم به زودی عملیاتی شود.

وی همچنین به مشکلات بیمارستان شهر ایجرود اشاره کرد و گفت: مشکلات موجود در این پروژه از طریق معاونت وزارت راه و شهرسازی پیگیری و حل خواهد شد و دانشگاه علوم پزشکی نیز برای تجهیز این بیمارستان اقدام خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در رابطه با وضعیت راه های روستایی استان زنجان نیز اظهار داشت: بالغ بر سه هزار تن قیر برای آسفالت راه های روستایی زنجان در اختیار اداره کل راه و شهر سازی این استان قرار داده شده است.