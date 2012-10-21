مسلمانان از فرصت حج استفاده کنند/ مشکلات جهان اسلام باید در حج حل شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر در همایش ایرانیان خارج از کشور در مکه با اشاره به کاهش سهمیه حج تمتع ایران، گفت: برای حج سال جاری سهمیه حج ایران در مقایسه با سال گذشته حدود 20 هزار نفر کاهش یافته است.



سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی با اعلام اینکه با کاهش این سهمیه زمان انتظار هزاران ایرانی که از سال‌های گذشته برای حضور در سرزمین وحی و انجام مناسک حج ثبت نام کرده اند، طولانی خواهد شد، تصریح کرد: به عبارت دیگر تمامی زائرانی که امسال توفیق تشرف به خانه خدا را پیدا کرده اند باید قدر این فرصت الهی را بدانند.



نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از حضور در مناسک حج، زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره به عنوان فرصتی برای بازسازی انسان‌ها یاد کرد و افزود: باید از این فرصت برای بازسازی روحی و معنوی خود استفاده بهینه کرد.



این مقام مسئول با اشاره به آثار خیر و برکت زیارت مسجد نبی (ص)، ائمه بقیع (ع) و خانه خدا، اظهار داشت: باید از فرصت برخورداری از این موهبت‌های الهی استفاده کرد.



وی همچنین با اعلام اینکه حج فرصتی برای وحدت بیشتر مسلمانان است، بیان کرد: تمامی مسلمانان جهان اسلام باید شورائی را ایجاد کنند که در حین انجام مناسک حج از این شورا برای طرح، حل و فصل مشکلات مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی استفاده کرد.



حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر با یادآوری اینکه در مجموع اگر از فرصت حج برای وحدت بیشتر بین مسلمانان استفاده شود دیگر شاهد قران سوزی و توهین به مقدسات مسلمانان در جهان استکباری نیستیم، تبیین کرد: باید از ظرفیت‌های حج به درستی استفاده کنیم.



به گزارش مهر، همایش ایرانیان خارج از کشور با حضور حداکثری تعدادی قابل توجه‌ای از زائران ایرانی در مکه مکرمه برگزار شد که در این مراسم سیداحمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت هم پس از سخنرانی به مشکلات برخی از ایرانیان رسیدگی کرد.