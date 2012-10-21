هفت کارگاه آموزشی در جشنواره سینما حقیقت برگزار می شود

شفیع آقا محمدیان به خبرنگار مهر گفت: کارگاه آموزشی خانم کیلبرت در جریان جشنواره سینما حقیقت برگزار می شود و او پیرامون نوشتن در سینمای مستند صحبت خواهد کرد.

وی افزود:‌ همچنین در این جشنواره شش کارگاه دیگر نیز توسط اساتید ایرانی برگزار می شود.

آقا محمدیان عنوان کرد: جشنواره امسال سینما حقیقت تفاوتهایی با سالهای گذشته دارد و ما امسال یک بخش ویژه برای منطقه زلزله زده در نظر گرفته ایم و همچنین نگاه ویژه ای به خلیج فارس داریم.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی جشنواره را بستری برای کسب تجربه و رشد فکری مستندسازان دانست و اظهار داشت: در کنار این، حضور فیلمسازانی از سایر کشورهای جهان موجب تبادل تجربیات و آشنایی با آثار روز دنیا می شوند.

وی در خصوص انتقاد برخی مستندسازان نسبت به تقسیم بندی فیلمهای مستند در بخش های مختلف گفت: این تقسیم بندی به نفع سینمای مستند است زیرا این اجازه را به ما می دهد که جوایز بیشتری در نظر بگیریم و فیلمسازان بیشتری را تشویق کنیم و آثار بیشتری را به معرض نمایش بگذاریم.

آقا محمدیان بیان داشت: 10 گونه را تعرف کردیم و این را به اختیار خود سازنده گذاشتیم که خود او مشخص کند فیلمش در چه بخشی رقابت نماید و این کار در راستای تخصصی تر کردن جشنواره انجام شد.

وی افزود: برای این جشنواره نزدیک به 100نفر هیئت داوری و انتخاب مشخص کردیم و از بیشترین کارشناسان بهره بردیم و امسال همچون سال گذشته منتقدین هم در هیئت داوری حضور داشتند.

وی با بیان اینکه جشنواره سینما حقیقت متعلق به همه فیلمسازان است، گفت: تنها هفت درصد از نزدیک به یک هزار فیلم متقاضی این جشنواره مربوط به مرکز گسترش بوده و بقیه از سوی فیلمسازان غیر مرکزی ارسال شده است.