یک طرح جدید پالایشگاهی در خلیج فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر پیشرفت عملیات اجرایی طراحی، ساخت و راه‌اندازی طرح بهینه سازی، بهبود فرآیند تولید و بنزین سازی پالایشگاه نفت لاوان به بیش از 90 درصد رسیده است و مطابق با برنامه زمان بندی پیش بینی می‌شود طرح بنزین سازی تا پایان آبان و کل این پروژه پالایشگاهی تا پایان سالجاری در مدار بهره برداری قرار بگیرد.



در این طرح پالایشگاهی حدود 650 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، که افزایش عدد اکتان بنزین، کاهش گوگرد گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی، تولید محصولاتی با استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا و افزایش ظرفیت پالایش نفت از مهمترین ویژگی‌های ایران طرح به شمار می‌روند.



افزایش ظرفیت تولید روزانه گوگرد به 30 تن، گازمایع به 210 تن و کاهش تولید نفت کوره به 1.7 میلیون لیتر از مهمترین مزیت‌های کمی این پروژه بوده و با بهره برداری کامل از این طرح در کنار تولید 2.8 میلیون لیتر بنزین و 1.8 میلیون لیتر گازوئیل برای نخستین بار امکان تولید سوخت هواپیما فراهم می‌شود.



به منظور راه اندازی این طرح پالایشگاهی، نیروگاه جدید برق طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان با ظرفیت تولید هفت مگاوات برق بخاری در مدار بهره برداری قرار گرفته است.



این توربین مولد برق از مجموعه توربین‌های بخاری جدید مربوط به پروژه خدمات جانبی و وابسته طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی ظرفیت پالایشگاه نفت لاوان است که پیش بینی می شود با راه اندازی این نیروگاه برق، به زودی شرایط برای بهره برداری سایر واحدهای فرآیندی و بنزین سازی این پالایشگاه نفت در خلیج فارس فراهم شود.



در حال حاضر ظرفیت پالایش در پالایشگاه نفت لاوان به بیش از 50 هزار بشکه در روز رسیده است و با بهره برداری کامل از طرح توسعه این واحد پالایشگاهی امکان صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس به بازارهای جهانی فراهم می‌شود.