افزایش وام خرید کالا برای دستیاران پزشکی/ اعطای وام خرید لپ تاپ

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش میزان وام خرید کالا به دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: میزان وام برای این دسته از دانشجویان دو برابر شد.