  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش وام خرید کالا برای دستیاران پزشکی/ اعطای وام خرید لپ تاپ

افزایش وام خرید کالا برای دستیاران پزشکی/ اعطای وام خرید لپ تاپ

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش میزان وام خرید کالا به دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی پزشکی خبر داد و گفت: میزان وام برای این دسته از دانشجویان دو برابر شد.

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان وام خرید کالا از فروشگاه صندوق رفاه که به کالاهای تخصصی پزشکی اختصاص دارد، پیش از این 200 هزار تومان بود که این مبلغ به 400 هزار تومان افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان دوره دستیاری تخصصی و دکتری تخصصی پزشکی می توانند با ورود به سایت فروشگاه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت کالای خود را سفارش دهند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از فراهم شدن وام خرید لپ تاپ برای دانشجویان دوره های تخصصی پزشکی خبرداد و گفت: برای اولین بار امکان اعطای وام خرید لپ تاپ برای دانشجویان این دوره ها فراهم شد.

کد مطلب 1724593

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