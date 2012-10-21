سیستان و بلوچستان اوج اتحاد شیعه و سنی/دشمن درمانده از هوشیاری مردم

به گزارش خبرنگار مهر، استان سیستان و بلوچستان با وسعت 187 هزارو 502 کیلومتر مربع و بیش از دو میلیون 500 هزار نفر جمعیت از دو منطقه سیستان در شمال و بلوچستان در جنوب آن تشکیل شده است.

بیشتر ساکنان شمال این استان را شیعیان و اکثر ساکنان جنوب آن را اقوام مختلف اهل سنت تشکیل می دهند.

ارتباط اقوام با یکدیگر سبب شده تا شیعیان و اهل سنت در هم آمیخته و در بیشتر نقاط استان ساکن شوند.

ارتباط نزدیک پیروان این دو مذهب با یکدیگر و زندگی مسالمت آمیز و آرام آنان موجب اتحاد و همبستگی وصف ناپذیری شده است.

ازدواج و وصلت شیعیان با اهل سنت و برعکس، این اتحاد را هرچه بیشتر مستحکم و ناگسستنی کرده است.

این اتحاد که الگویی بسیار شایسته برای مسلمانان جهان شده، خشم و عصبانیت دشمنان اسلام را برانگیخته به گونه ای که همواره با ترفندها، توطئه ها و اقدام های ددمنشانه از جمله انجام عملیات های تروریستی درصدد ایجاد اختلاف بین مردم این سامان برآمده اند.

آگاهی و هوشیاری مردم همیشه در صحنه شیعه و سنی سیستان و بلوچستان همواره موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان شده است.

اظهار نظر جمعی از شهروندان شیعه و سنی این استان نشان دهنده ریسمان مستحکم وحدت در میان آنان است.

هیچ دشمن و بیگانه ای نمی تواند به اتحاد مستحکم مردم سیستان و بلوچستان خللی وارد کند

اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان در پی اقدام ناموفق نوکران استکبار در به خاک و خون کشیدن نمازگزاران جمعه چابهار با محکوم کردن این قبیل حرکات ددمنشانه اظهارداشتند: مردم شیعه و سنی این استان سال های طولانی است که در کنار هم زندگی آرام و مسالمت آمیزی دارند و هیچ دشمن و بیگانه ای نمی تواند به این اتحاد مستحکم خللی وارد کند.

یوسف یاراحمد زهی از برادران اهل سنت زاهدان به خبرنگار مهر گفت: همانگونه که خداوند فرموده، دشمنان اسلام واقعا کر و کور و جاهلند چرا که هر نادانی هم می بود تاکنون باید می فهیمد که با وجود آن همه توطئه و دسیسه، شرارت، ترور، انفجار بمب و غیره مردم این استان از اتحاد و برادری خود دست برنداشته اند.

وی افزود: عملیات های تروریستی مزدوران استکبار و صهیونیست که تاکنون منجر به شهادت دهها نمازگزار و مردم عادی شیعه و سنی در سراسر سیستان و بلوچستان شده نه تنها هیچ خللی در اراده پولادین مردم این دیار برای حمایت از نظام اسلامی و رهبر انقلاب ایجاد نکرده بلکه اتحاد و همبستگی آنان را روز به روز افزایش داده است.



هیچ گاه اقدامات وحشیانه دشمن و ترور مردم سیستان و بلوچستان نتوانتسته است خللی در اتحاد و همدلی مردم شیعه و سنی استان ایجاد کند و در هیچ جای تاریخ معاصر ایران اختلافی هر چند کوچک بین اقوام مختلف سیستان و بلوچستان دیده نشده است، همین مسئله دشمن را عصبانی کرده است مردم سیستان و بلوچستان

محمد حسین سرحدی دبیر یکی از دبیرستان های زابل نیز گفت: تاریخ گواه بسیار خوبی برای همزیستی مسالمت آمیز مردم شیعه و سنی و اقوام و طوایف مختلف در این استان است به طوریکه شیعیان همواره حامی برداران و خواهران اهل سنت خود و اهل سنت نیز حامی برادران و خواهران شیعه خویش بوده اند.

وی اظهار داشت: اگر تمام مردم دنیا بخصوص مسلمانان جهان همانند مردم این استان وحدت و همبستگی داشتند به طور قطع هیچ جنگ و خونریزی اتفاق نمی افتاد و دشمن نیز که از این موضوع اطلاع دقیق دارد همیشه در تلاش است تا با سوء استفاده از افرادی نادان و کج فهم برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی دست به اقدام های جنایتکارانه بزند.

زهره دهقان یکی از دانشجویان اهل سنت ایرانشهر نیز گفت: مردم این استان با جان و دل از دستاوردهای انقلاب حفاظت می کنند و پیرو راستین رهبر انقلاب هستند و هیچگاه اعمال ناشایست و غیر انسانی دشمنان اسلام و انقلاب نمی تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند.

وی بیان داشت: سه کودک و نوجوان اهل سنت که در مقابل مسجد امام حسین (ع) جابهار توسط تروریست مزدور زخمی و شوکه شدند چه گناهی کرده اند که باید اینگونه تا آخر عمر صحنه های این جنایت را در ذهن خود ثبت و ضبط کنند.

دهقان ادامه داد: تروریست هایی که مدعی دفاع از قوم بلوچ و اهل سنت هستند چرا کودکان و جوانان اهل سنت را در پیشین، تاسوعای چابهار، مسجد امام حسین (ع) و غیره به خاک و خون می کشند.

برای دشمنان اسلام شیعه و سنی فرقی ندارد

اکبر کیخا گفت: برای دشمنان اسلام شیعه و سنی فرقی ندارد آنها می خواهند این دین الهی و مسلمانان پیرو خدا و حضرت محمد (ص) را نابود کنند در این میان عده ای نادان و جاهل فریب تبلیغات سوء و وعده های پوچ گروهک های وابسته به استکبار و صهیونیست را می خورند.

عبدالرحمان ریگی یکی از شهروندان خاش هم افزود: مردم این استان پیرو رهبر و حافظ انقلاب هستند و تاکنون قاطعانه از نظام اسلامی خویش پاسداری کرده اند و به هیچ بیگانه ای اجازه ضربه زدن به میهن و حکومت جمهوری اسلامی ایران را نمی دهند.

وی که خود را طلبه حوزه علمیه معرفی کرد، اظهار داشت: دشمنان اسلام و انقلاب که سرمنشا بیداری اسلامی و قیام ملت های مسلمان در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا را انقلاب اسلامی و مردم ایران می دانند برای انتقام گیری و ضربه زدن به انقلاب و ملت ما و ایجاد اختلاف دست به عملیات های تروریستی می زنند.

وی گفت: استکبار و صهیونیست جنایتکار برای رسیدن به اهداف شومشان تعدادی جوان نادان را اغفال کرده و به نام بلوچ در میان مردم می فرستند تا با انجام عملیات انتحاری دهها مسلمان را به خاک و خون کشند و در این میان تفرقه میان شیعه و سنی ایجاد کنند.

دسیسه های استکبار اتحاد مردم را بیشتر کرده است

ریگی بیان داشت: آیا دهها عملیات تروریستی دشمنان تاکنون توانسته خدشه ای در اتحاد شیعه و سنی سیستان و بلوچستان ایجاد کند، دنیا به این امر مهم آگاه شده است که مردم ایران با هر توطئه و دسیسه استکبار و صهیونیست متحدتر و منسجم تر شده اند.

وی افزود: باید اینها درس عبرتی برای جانیان از خدا بی خبر باشد اما دشمن، کور و جاهل و از درک این عظمت عاجز است.

دشمن در صدد ضربه به اصل اسلام است و در این میان افرادی فریب خورده که اکثرا اشرار و مجرمان هستند جذب برخی گروهکهای تروریستی پرورش یافته در خارج از کشور می شوند و در اوج نادانی اقدام به ترور مردم بی گناه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صدور بیانیه های متعدد از سوی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت، استاندار سیستان و بلوچستان، جامعه روحانیون اهل سنت زاهدان، تشکل های مختلف شیعه و سنی، دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی، اقوام و طوایف شیعه و سنی و غیره در محکومیت این اقدام جنایتکارانه و همچنین درخواست از مسئولان امنیتی و قضایی برای دستگیری و مجازات عاملان این حادثه و سرکردگان گروهک های تروریستی، نشان از آمادگی مردم این استان برای مقابله با ترفندها و دسیسه های دشمنان است.

در بسیاری از این بیانیه ها تاکید شده است که دشمنان اسلام به شیعه و سنی رحم نمی کنند و هدفشان نابودی اسلام است، پس بر عموم مردم لازم است که با هوشیاری و آگاهی کامل مراقب دسیسه های شیطان مکار و صهیونسیت جنایتکار و مزدوران جیره خوار آنها باشند.

چند نفر از صیادان و لنچ داران چابهار و کنارک در تماس خبرنگار مهر با آنان گفتند: گروهک تروریستی که از مقابله رو در رو با نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مردمی عاجز است و وحشت دارد به جنایت های کور و وحشیانه رو آورده و در شهری که به آرامترین و امن ترین شهر سیستان و بلوچستان مشهور است، اقدام به عملیات تروریستی کرده است تا مردم شیعه و سنی این دیار احساس ناامنی کنند.

آنان افزودند: مردم خونگرم و مهربان چابهار و کنارک در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج آماده مقابله با نوکران جیره خوار استکبار هستند و نه تنها احساس ناامنی نمی کنند بلکه بطور قطع آبهای دریای عمان و خاک این منطقه را گورستان بدخواهان نظام و میهن اسلامی می کنند.

حال زخمی ها رضایت بخش است/ نیروهای مردمی آماده مقابله با تروریستها هستند

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات حادثه چابهار گفت: نیروهای امنیتی و بسیج و حراست پایگاه مسجد امام حسین (ع) چابهار روز جمعه هنگام اقامه نماز به یک نفر که ملبس به لباس نظامی بوده مشکوک شده و دستور ایست برای بازرسی می دهند که فرد مورد نظر فرار می کند.

رجبعلی شیخ زاده اظهار داشت: نیروهای بسیجی با رشادت به تعقیب وی می پردازند و وقتی توجهی به ایست و تیراندازی هوایی نکرده به ناچار او را هدف قرار می دهند که بر اثر اصابت گلوله به کمربند انفجاری همراه این تروریست، خود وی به درک واصل می شود و ترکش های ناشی از این انفجار به دونفر از نیروهای بسیجی از جمله دانش آموز بسیجی "مرتضی آسوده" و دانشجوی بسیجی "حامد بزی" و سه کودک اهل سنت اصابت می کند.

وی افزود: در این حادثه که با هوشیاری نیروهای بسیجی از شهید و مجروح شدن دهها نفر از نمازگزاران جلوگیری شد، دو نفر از بسیجیان شهید و یک درجه دار انتظامی به همراه سه کودک خردسال زخمی شدند.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: دو نفر از کودکان که در این حادثه به صور ت سطحی زخمی شده بودند پس از مداوا در همان ساعات اولیه از بیمارستان مرخص شدند و خواهر کوچک آنان نیز شوکه شده است.

وی گفت: حال درجه دار نیروی انتظامی نیز رضایت بخش است.