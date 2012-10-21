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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۱۳

گزارش مهر/

سیستان و بلوچستان اوج اتحاد شیعه و سنی/دشمن درمانده از هوشیاری مردم

سیستان و بلوچستان اوج اتحاد شیعه و سنی/دشمن درمانده از هوشیاری مردم

زاهدان - خبرگزاری مهر: استکبار که از همبستگی مردم سیستان و بلوچستان به تنگ آمده با استفاده از مزدوران جیره خوارش اقدام به عملیاتهای تروریستی می کند این درحالی است که مردمان صبور این دیار با هوشیاری مقابل دسیسه ها ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، استان سیستان و بلوچستان با وسعت 187 هزارو 502 کیلومتر مربع و بیش از دو میلیون 500 هزار نفر جمعیت از دو منطقه سیستان در شمال و بلوچستان در جنوب آن تشکیل شده است.

بیشتر ساکنان شمال این استان را شیعیان و اکثر ساکنان جنوب آن را اقوام مختلف اهل سنت تشکیل می دهند.

ارتباط اقوام با یکدیگر سبب شده تا شیعیان و اهل سنت در هم آمیخته و در بیشتر نقاط استان ساکن شوند.

ارتباط نزدیک پیروان این دو مذهب با یکدیگر و زندگی مسالمت آمیز و آرام آنان موجب اتحاد و همبستگی وصف ناپذیری شده است.

ازدواج و وصلت شیعیان با اهل سنت و برعکس، این اتحاد را هرچه بیشتر مستحکم و ناگسستنی کرده است.

این اتحاد که الگویی بسیار شایسته برای مسلمانان جهان شده، خشم و عصبانیت دشمنان اسلام را برانگیخته به گونه ای که همواره با ترفندها، توطئه ها و اقدام های ددمنشانه از جمله انجام عملیات های تروریستی درصدد ایجاد اختلاف بین مردم این سامان برآمده اند.

آگاهی و هوشیاری مردم همیشه در صحنه شیعه و سنی سیستان و بلوچستان همواره موجب خنثی شدن توطئه های دشمنان شده است.

اظهار نظر جمعی از شهروندان شیعه و سنی این استان نشان دهنده ریسمان مستحکم وحدت در میان آنان است.

هیچ دشمن و بیگانه ای نمی تواند به اتحاد مستحکم مردم سیستان و بلوچستان خللی وارد کند

اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان در پی اقدام ناموفق نوکران استکبار در به خاک و خون کشیدن نمازگزاران جمعه چابهار با محکوم کردن این قبیل حرکات ددمنشانه اظهارداشتند: مردم شیعه و سنی این استان سال های طولانی است که در کنار هم زندگی آرام و مسالمت آمیزی دارند و هیچ دشمن و بیگانه ای نمی تواند به این اتحاد مستحکم خللی وارد کند.

یوسف یاراحمد زهی از برادران اهل سنت زاهدان به خبرنگار مهر گفت: همانگونه که خداوند فرموده، دشمنان اسلام واقعا  کر و کور و جاهلند چرا که هر نادانی هم می بود تاکنون باید می فهیمد که با وجود آن همه توطئه و دسیسه، شرارت، ترور، انفجار بمب و غیره مردم این استان از اتحاد و برادری خود دست برنداشته اند.

وی افزود: عملیات های تروریستی مزدوران استکبار و صهیونیست که تاکنون منجر به شهادت دهها نمازگزار و مردم عادی شیعه و سنی در سراسر سیستان و بلوچستان شده نه تنها هیچ خللی در اراده پولادین مردم این دیار برای حمایت از نظام اسلامی و رهبر انقلاب ایجاد نکرده بلکه اتحاد و همبستگی آنان را روز به روز افزایش داده است.

 
هیچ گاه اقدامات وحشیانه دشمن و ترور مردم سیستان و بلوچستان نتوانتسته است خللی در اتحاد و همدلی مردم شیعه و سنی استان ایجاد کند و در هیچ جای تاریخ معاصر ایران اختلافی هر چند کوچک بین اقوام مختلف سیستان و بلوچستان دیده نشده است، همین مسئله دشمن را عصبانی کرده است 
مردم سیستان و بلوچستان

محمد حسین سرحدی دبیر یکی از دبیرستان های زابل نیز گفت: تاریخ گواه بسیار خوبی برای همزیستی مسالمت آمیز مردم شیعه و سنی و اقوام و طوایف مختلف در این استان است به طوریکه شیعیان همواره حامی برداران و خواهران اهل سنت خود و اهل سنت نیز حامی برادران و خواهران شیعه خویش بوده اند.

وی اظهار داشت: اگر تمام مردم دنیا بخصوص مسلمانان جهان همانند مردم این استان وحدت و همبستگی داشتند به طور قطع هیچ جنگ و خونریزی اتفاق نمی افتاد و دشمن نیز که از این موضوع اطلاع دقیق دارد همیشه در تلاش است تا با سوء استفاده از افرادی نادان و کج فهم برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی دست به اقدام های جنایتکارانه بزند.

زهره دهقان یکی از دانشجویان اهل سنت ایرانشهر نیز گفت: مردم این استان با جان و دل از دستاوردهای انقلاب حفاظت می کنند و پیرو راستین رهبر انقلاب هستند و هیچگاه اعمال ناشایست و غیر انسانی دشمنان اسلام و انقلاب نمی تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند.

وی بیان داشت: سه کودک و نوجوان اهل سنت که در مقابل مسجد امام حسین (ع) جابهار توسط تروریست مزدور زخمی و شوکه شدند چه گناهی کرده اند که باید اینگونه تا آخر عمر صحنه های این جنایت را در ذهن خود ثبت و ضبط کنند.

دهقان ادامه داد: تروریست هایی که مدعی دفاع از قوم بلوچ و اهل سنت هستند چرا کودکان و جوانان اهل سنت را در پیشین، تاسوعای چابهار، مسجد امام حسین (ع) و غیره به خاک و خون می کشند.

برای دشمنان اسلام شیعه و سنی فرقی ندارد

اکبر کیخا گفت: برای دشمنان اسلام شیعه و سنی فرقی ندارد آنها می خواهند این دین الهی و مسلمانان پیرو خدا و حضرت محمد (ص) را نابود کنند در این میان عده ای نادان و جاهل فریب تبلیغات سوء و وعده های پوچ گروهک های وابسته به استکبار و صهیونیست را می خورند.

عبدالرحمان ریگی یکی از شهروندان خاش هم افزود: مردم این استان پیرو رهبر و حافظ انقلاب هستند و تاکنون قاطعانه از نظام اسلامی خویش پاسداری کرده اند و به هیچ بیگانه ای اجازه ضربه زدن به میهن و حکومت جمهوری اسلامی ایران را نمی دهند.

وی که خود را طلبه حوزه علمیه معرفی کرد، اظهار داشت: دشمنان اسلام و انقلاب که سرمنشا بیداری اسلامی و قیام ملت های مسلمان در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا را انقلاب اسلامی و مردم ایران می دانند برای انتقام گیری و ضربه زدن به انقلاب و ملت ما و ایجاد اختلاف دست به عملیات های تروریستی می زنند.

وی گفت: استکبار و صهیونیست جنایتکار برای رسیدن به اهداف شومشان تعدادی جوان نادان را اغفال کرده و به نام بلوچ در میان مردم می فرستند تا با انجام عملیات انتحاری دهها مسلمان را به خاک و خون کشند و در این میان تفرقه میان شیعه و سنی ایجاد کنند.

دسیسه های استکبار اتحاد مردم را بیشتر کرده است

ریگی بیان داشت: آیا دهها عملیات تروریستی دشمنان تاکنون توانسته خدشه ای در اتحاد شیعه و سنی سیستان و بلوچستان ایجاد کند، دنیا به این امر مهم آگاه شده است که مردم ایران با هر توطئه و دسیسه استکبار و صهیونیست متحدتر و منسجم تر شده اند.

وی افزود: باید اینها درس عبرتی برای جانیان از خدا بی خبر باشد اما دشمن، کور و جاهل و از درک این عظمت عاجز است.

دشمن در صدد ضربه به اصل اسلام است و در این میان افرادی فریب خورده که اکثرا اشرار و مجرمان هستند جذب برخی گروهکهای تروریستی پرورش یافته در خارج از کشور می شوند و در اوج نادانی اقدام به ترور مردم بی گناه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صدور بیانیه های متعدد از سوی نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت، استاندار سیستان و بلوچستان، جامعه روحانیون اهل سنت زاهدان، تشکل های مختلف شیعه و سنی، دستگاه های اجرایی و نهادهای انقلابی، اقوام و طوایف شیعه و سنی و غیره در محکومیت این اقدام جنایتکارانه و همچنین درخواست از مسئولان امنیتی و قضایی برای دستگیری و مجازات عاملان این حادثه و سرکردگان گروهک های تروریستی، نشان از آمادگی مردم این استان برای مقابله با ترفندها و دسیسه های دشمنان است.

در بسیاری از این بیانیه ها تاکید شده است که دشمنان اسلام به شیعه و سنی رحم نمی کنند و هدفشان نابودی اسلام است، پس بر عموم مردم لازم است که با هوشیاری و آگاهی کامل مراقب دسیسه های شیطان مکار و صهیونسیت جنایتکار و مزدوران جیره خوار آنها باشند.

چند نفر از صیادان و لنچ داران چابهار و کنارک در تماس خبرنگار مهر با آنان گفتند: گروهک تروریستی که از مقابله رو در رو با نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و مردمی عاجز است و وحشت دارد به جنایت های کور و وحشیانه رو آورده و در شهری که به آرامترین و امن ترین شهر سیستان و بلوچستان مشهور است، اقدام به عملیات تروریستی کرده است تا مردم شیعه و سنی این دیار احساس ناامنی کنند.

آنان افزودند: مردم خونگرم و مهربان چابهار و کنارک در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی و بسیج آماده مقابله با نوکران جیره خوار استکبار هستند و نه تنها احساس ناامنی نمی کنند بلکه بطور قطع آبهای دریای عمان و خاک این منطقه را گورستان بدخواهان نظام و میهن اسلامی می کنند.

حال زخمی ها رضایت بخش است/ نیروهای مردمی آماده مقابله با تروریستها هستند

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات حادثه چابهار گفت: نیروهای امنیتی و بسیج و حراست پایگاه مسجد امام حسین (ع) چابهار روز جمعه هنگام اقامه نماز به یک نفر که ملبس به لباس نظامی بوده مشکوک شده و دستور ایست برای  بازرسی می دهند که فرد مورد نظر فرار می کند.

رجبعلی شیخ زاده اظهار داشت: نیروهای بسیجی با رشادت به تعقیب وی می پردازند و وقتی توجهی به ایست و تیراندازی هوایی نکرده به ناچار او را هدف قرار می دهند که بر اثر اصابت گلوله به کمربند انفجاری همراه این تروریست، خود وی به درک واصل می شود و ترکش های ناشی از این انفجار به دونفر از نیروهای بسیجی از جمله دانش آموز بسیجی "مرتضی آسوده" و دانشجوی بسیجی "حامد بزی"  و سه کودک اهل سنت اصابت می کند.

وی افزود: در این حادثه که با هوشیاری نیروهای بسیجی از شهید و مجروح شدن دهها نفر از نمازگزاران جلوگیری شد، دو نفر از بسیجیان شهید و یک درجه دار انتظامی به همراه سه  کودک خردسال زخمی شدند.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: دو نفر از کودکان که در این حادثه به صور ت سطحی زخمی شده بودند پس از مداوا در همان ساعات اولیه از بیمارستان مرخص شدند و خواهر کوچک آنان نیز شوکه شده است.

وی گفت: حال درجه دار نیروی انتظامی نیز رضایت بخش است.

کد مطلب 1724594

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