  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۳۷

اختصاصی مهر/

نخستین تصویر سخنگوی رژیم قذافی پس از بازداشت/ انتقال به طرابلس برای بازجویی

نخستین تصویر سخنگوی رژیم قذافی پس از بازداشت/ انتقال به طرابلس برای بازجویی

یک شبکه تلویزیونی ساعاتی پیش نخستین تصویر از موسی ابراهیم سخنگوی رژیم قذافی را که اخیرا بازداشت شده است را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه اسکای نیوز عربی ساعاتی پیش نخستین تصویر از سخنگوی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور را منتشر کرد.

در  این تصویر وی در حالیکه زخمی شده بر روی یک تخت در بیمارستانی دیده می شود. خاطرنشان می شود دفتر نخست وزیری لیبی بعد از ظهر روز گذشته اعلام کرد که سخنگوی معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور دستگیر شده است.


موسی ابراهیم که سخنگوی رژیم قذافی طی جنگ سال گذشته در لیبی بود، در منطقه ای در 70 کیلومتری جنوب طرابلس دستگیر شده بود.
 
 
دفتر نخست وزیری لیبی در بیانیه ای اعلام کرده بود که موسی ابراهیم توسط نیروهای متعلق به دولت لیبی دستگیر و در حال انتقال به طرابلس برای آغاز روند بازجویی است.

خاطر نشان می شود از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی مکان پنهان شدن موسی ابراهیم نامشخص بود.

کد مطلب 1724597

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