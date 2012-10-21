نخستین بازی اشکان دژاگه برای فولهام/ پیروزی یونایتد، سیتی و شکست آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد که در حضور بیش از 75 هزار تماشاگر ورزشگاه اولدترافورد به مصاف استوک سیتی رفته بود موفق شد با درخشش وین رونی با نتیجه 4 بر 2 مقابل میهمان خود به پیروزی برسد. وین رونی (27 و 65)، رابین فان پرسی (45) و دنی ولبک (46) گل‌های من یونایتد را در این بازی به ثمر رساندند و وین رونی (11 - گل به خودی) و مایکل کایتلی (59) گلزنان استوک بودند.

عصر شنبه همچنین منچسترسیتی با وجود اینکه از دقیقه 23 بازی با اخراج جیمز میلنر 10 نفره شده بود با 2 گل ادین ژکو موفق شد میزبان خود وست بروم را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.

لیورپول نیز بالاخره بعد از هفته‌ها طعم پیروزی را چشید و در خانه یک بر صفر ریدینگ را مغلوب کرد. تک گل لیورپول را در این بازی رحیم استرلینگ در دقیقه 29 به ثمر رساند.

این نتایج درحالی رقم خورد که فولهام موفق شد در حضور بیش از 25 هزار تماشاگر ورزشگاه کراون کاتج یک بر صفر میهمان خود آستون ویلا را شکست دهد. در این دیدار اشکان دژآگه بازیکن ایرانی فولهام که در ابتدای فصل به این تیم پیوسته بود از دقیقه 70 به جای کایرن ریچاردسون وارد زمین شد و عملکرد بسیار خوبی هم از خود به نمایش گذاشت.

کریس بیرد در دقیقه 84 تک گل پیروزی بخش فولهام را وارد دروازه آستون ویلا کرد. این سومین گل او در 150 بازی است که برای فولهام انجام داده است.

در آخرین دیدار شب گذشته آرسنال که یکی از مدعیان این فصل محسوب می‌شود در زمین نورویچ با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. گرانت هولت تک گل این بازی برای نورویچ به ثمر رساند.

هفته هشتم لیگ برتر امشب با برگزاری دو دیدار به پایان می‌رسد که برنامه آن به شرح زیر است:

* ساندرلند - نیوکاسل

* کوئینزپارک رنجرز - اورتون

جدول رده بندی:

1- چلسی 22 امتیاز

2- منچستریونایتد 18 امتیاز - تفاضل گل 10+

3- منچسترسیتی 18 امتیاز - تفاضل گل 8+

4- اورتون 14 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- ساوتهمپتون 4 امتیاز

19- ریدینگ 3 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- کوئینزپارک رنجرز 2 امتیاز (یک بازی کمتر)