تصویب 492 طرح کشاورزی درچهارمحال و بختیاری/تسهیلات با سود هفت درصد

خسروعبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بین 492 طرح مصوب 269فقره در بانک عامل به تصویب رسیده است.

وی افزود: تاکنون نیز به 180 طرح مصوب کشاورزی اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.

بخش کشاورزی یکی از موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی با اشاره تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اجرای الزامات اقتصاد مقاومتی در وضعیت حساس کنونی جامعه که ارزش های انقلاب اسلامی و ملی مورد تحدید و هجوم استکبار جهانی قرار گرفته است، گفت: بخش کشاورزی می تواند به عنوان یکی از محورهای تولید ملی و موثرترین مولفه تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی شود.

تقویت تولیدات کشاورزی با تشکیل کار گروه

عبدالهی تصریح کرد: برای تقویت هر چه بیشتر تولیدات بخش کشاورزی استان٬ پایداری تولید و توسعه کمی و کیفی زیر بخش های تولیدی، کار گروهی متشکل از کلیه دستگاه های اجرایی و مرتبط با بخش کشاورزی به ریاست استانداراستان چهارمحال و بختیاری و فرمانداران در هر شهرستان ایجاد شده است.

وی افزود: در این ستادها بر طرف شدن موانع تولید و توسعه راهکارهای لازم از جمله حمایت مالی از بخش های تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.



تخصیص تسهیلات با سود هفت درصد برای تمام طرح های کشاورزی



عبداللهی بیان کرد: تسهیلات سهل الوصول با میزان سود هفت درصد به تمام طرح های مصوب کشاورزی از جمله تولیدات دامی٬ تولیدات گیاهی٬ شیلات٬ آبزیان٬ منابع طبیعی٬ صتایع کشاورزی ٬صنایع زیر بنایی و دامپزشکی اختصاص داده می شود.



وی تصریح کرد: کلیه متقاضیان و مجریان طرح های مختلف بخش کشاورزی با ارائه طرح و تقاضا به ستادهای شهرستانی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و تصویب آن درستاد می توانند از تسهیلات کارگروه مذکور بهره مند شوند.