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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۶

هفته هشتم سری آ/

جدال بالای جدولی‌ها را یوونتوس برد/ لاتزیو از سد میلان گذشت

جدال بالای جدولی‌ها را یوونتوس برد/ لاتزیو از سد میلان گذشت

هفته هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا شب گذشته با برگزاری 2 دیدار آغاز شد که طی آنها تیم‌های یوونتوس و لاتزیو مقابل حریفان قدرتمند خود به پیروزی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها در حضور 37 هزار تماشاگر ورزشگاه یووه آره نا موفق شد با نتیجه 2 بر صفر ناپولی را از پیش رو بردارد. مارتین کاسرس (80) و پل پوگبا (82) گل‌های یووه را در این بازی به ثمر رساندند تا این تیم فاصله خود در صدر جدول را با ناپولی افزایش دهد.

در دیگر بازی شب گذشته لاتزیو در حضور 30 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیک رم موفق شد با نتیجه 3 بر 2 حریف قدرتمند خود میلان را شکست دهد. در این دیدار ابتدا لاتزیو با گل‌های اندرسون هرنانس (25)، آنتونیو کاندروا (41)، میروسلاو کلوزه (49) سه بر صفر از میلان پیش افتاد اما نایجل دی یانگ (61) و استفان الشراوی (79) اختلاف را برای روسونری به حداقل رساندند اما نتوانستند مانع شکست تیم‌شان شوند.

- هفته هشتم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امروز و امشب با برگزاری هشت دیدار به پایان می‌رسد که برنامه آن به شرح زیر است:
* کالیاری - بولونیا
* آتالانتا - سیه‌نا
* کیه‌وو - فیورنتینا
* اینتر - کاتانیا
* پالرمو - تورینو
* پارما - سامپدوریا
* اودینزه - پسکارا
* جنوآ - رم

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 22 امتیاز
2- ناپولی 19 امتیاز
3- لاتزیو 18 امتیاز
4- اینتر 15 امتیاز (یک بازی کمتر)
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18- آتالانتا 5 امتیاز (یک بازی کمتر)
19- کالیاری 5 امتیاز (یک بازی کمتر)
20- سیه نا 2 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1724603

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