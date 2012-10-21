بزرگترین مرکز تجاری شمال کشور در بابل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فلاح شامگاه شنبه در مراسم افتتاح بازار روز امام حسین (ع) بابل افزود: احداث مجتمع های تجاری در مناطق مختلف شهری از سیاست های جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل بوده و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی است که می تواند بابل را به جایگاه گذشته که به عنوان قطب تجاری منطقه بوده برساند.

وی افزود: حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی ضروری بوده که متاسفانه باید اعتراف کنیم ما مسئولان در حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت بایسته را نداشته و کارنامه چندان موفقی نداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل ادامه داد: احداث بازارچه های تخصصی نظیر بازار سبزی فروشان، بازار مصالح ساختمانی، بازار ویژه برنج فروشان، بازارلباس فروشان، بازار ویژه نمایشگاه خودرو در جهت رفاه شهروندان و رشد و رونق اقتصادی مناطق مختلف شهری موثر است.

فلاح به بیان گزارشی از بازارهای بزرگ احداثی و یا در دست احداث در دومین و سومین دوره شورای اسلامی شهر بابل اشاره کرد و اظهار داشت: در تاریخ شهرداری بابل قبل از دو دوره شورا، تنها دو بازار روز به شکل سنتی و در حد دکه وجود داشت در حالی که ظرف مدت این دو دوره حداقل ده مورد از بازار و یا مجتمع بزرگ تجاری توسط شهرداری و یا با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر احداث و یا در دست احداث است.

وی بیان داشت: بازار بزرگ ویژه ماهی فروشان، بزرگترین و بی نظیر ترین بازار روز مدرن در شمال کشور با بیش از 600 واحد تجاری در بلوار نوشیروانی و بازار شهروند در بلوار حضرت ولی عصر(عج)، بازار امام رضا (ع) و بازار روز امام حسین (ع)، بازارچه سنتی مسجد جامع و مجتمع عطر زیستان از جمله کارهای ماندگار این مقطع زمانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل افزود: به زودی کلنگ عملیات بزرگترین مرکز تجاری در شمال کشور و با شکل بسیار زیبا در زمینی حدود سه هکتار در کارخانه سابق روغن نباتی شکوفه به زمین زده می شود که با احداث این مجتمع با معماری خاص و توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی با 54 هزار مترمربع، بابل چهره تجاری خود را باز خواهد یافت.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.