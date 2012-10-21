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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۸:۴۸

هفته هشتم بوندس‌لیگا/

پیروزی پرگل بایرن مونیخ/ شکست خانگی دورتموند مقابل شالکه

پیروزی پرگل بایرن مونیخ/ شکست خانگی دورتموند مقابل شالکه

هفته هشتم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگای آلمان روز شنبه با برگزاری 6 دیدار ادامه یافت که طی آن تیم‌های بایرن مونیخ، شالکه، اینتراخت فرانکفورت و وردربرمن مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ که در حضور بیش از 54 هزار تماشاگر ورزشگاه فورتونا دوسلدورف به میدان رفته بود موفق شد با نتیجه 5 بر صفر میزبان خود را در هم کوبد. ماریو ماندزوکیچ (28)، لوئیز گوستاوو (36)، توماس مولر (56 و 86) و رافینیا (87) گل‌های بایرن را در این بازی خارج از خانه به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار مهم روز گذشته دورتموند، مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر ورزشگاه سیگنال آیدونا پارک با نتیجه 2 بر یک مقابل میهمان خود شالکه مغلوب شد. در این بازی ابتدا شالکه با گل‌های ابراهیم آفلای (14) و مارکو هوگر (48) از میزبان خود پیش افتاد اما رابرت لواندوفسکی در دقیقه 55 اختلاف را به حداقل رساند. بازی با همین نتیجه به پایان رسید تا دورتموند دومین شکست این فصل خود را تجربه کند.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته هشتم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان به شرح زیر است:
* بایر لورکوزن 2 - ماینتس 2
* دورتموند یک - شالکه 2
* فورتونا دوسلدورف صفر - بایرن مونیخ 5
* ولفسبورگ صفر - فرایبورگ 2
* اینتراخت فرانکفورت 3 - هانوفر یک
* وردربرمن 4 - مونشن گلادباخ صفر

رقابت‌های این هفته امشب با برگزاری دو دیدار ادامه پیدا می‌کند که برنامه آن به شرح زیر است:
* نورنبرگ - آگسبورگ
* هامبورگ - اشتوتگارت

جدول رده بندی:
1- بایرن 24 امتیاز
2- اینتراخت فرانکفورت 19 امتیاز
3- شالکه 17 امتیاز
4- دورتموند 12 امتیاز
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16- آگسبورگ 5 امتیاز (یک بازی کمتر)
17- گروترفورث 5 امتیاز - تفاضل گل 9-
18- ولفسبورگ 5 امتیاز - تفاضل گل 15-

کد مطلب 1724605

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