محمدرضا رشیدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای موفقیت در این مسابقات در کنار مباحث فنی باید به هماهنگی بین کادر فنی با اعضای تیم ملی و همچنین مسئولان فدراسیون بیش از هرچیز توجه داشت، چرا که تیم با هماهنگی کامل و روحیه مضاعف بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد.

"از همه اهالی کاراته می‌خواهم در آستانه مسابقات جهانی حاشیه سازی نکنند"، وی با بیان این جمله ادامه داد: این درست که در ایران نیستم ولی مسائل کاراته را به دقت دنبال کرده و از اتفاقات آن باخبرم. متاسفانه خبرهایی که می‎شنوم خوشایند نیست و باید فضایی آرام را برای تیم ملی فراهم کنیم تا بتواند با آمادگی راهی پاریس شود. منتقدان باید سعه صدری بیشتری داشته باشند.

سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته ماکائو با بیان اینکه "نمی‌دانم کادر فنی تیم ملی کاراته در چه وضعیتی قرار دارد"، افزود: تیم ملی در مسابقات کاراته وان حضوری فعال داشته و قطعا به شرایط تیم‌های دیگر آشناست. مربیان باید آنالیز خوبی از کاراته‌کاهای سایر کشورها داشته باشند تا براساس آن طراحی تمرین کنند. البته یک نکته مثبت کادر فنی این است که آنها خود روی تاتامی جهانی و آسیایی مبارزه کرده و توانایی زیادی برای انتقال این تجربه بالا به اعضای تیم به خصوص جوانان دارند.

رشیدنیا افزود: مربیان نمی‌توانند تاکتیک و یا تکنیک اردونشینان را تغییر داده یا اصلاح کند ولی می‌توانند سیستم‌های شناور نوین مبارزه را برای شکست رقبا به اعضای تیم آموزش دهند. باید توجه داشته باشیم که هماهنگی بین اعضای کادر فنی و کاراته‌کا خیلی اهمیت دارد و اینکه کادر فنی بتواند هدایت خوبی به خصوص در زمان مسابقات حساس داشته باشد.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر به استعفای جشمید سلیمی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون کاراته اشاره کرد و گفت: فکر می‌کنم جایگاه استاد سلیمی به عنوان یک پیشکسوت بالاتر از آن است که بخواهد در خصوص مسائل کوچک و پیش پا افتاده این چنین برخورد کند. به عنوان یک شاگرد انتظار دارم استاد نگاه جدی‌تری به مسائل کاراته داشته باشد و فراتر از مسائلی چون "دان" را مورد توجه قرار دهد.

این مربی کاراته افزود: استاد سلیمی از سال 72 و در زمان ریاست ناظریان تا کنون بارها و بارها استعفا داده و عنوان کرده که دیگر به کاراته برنمی‌گردد و هر بار دوباره بازگشته است! نمی‌دانم چرا استاد به جایگاه خود به عنوان یک بزرگتر و الگو توجه ندارد و با این موضع گیری‌ها به آن آسیب می‌رساند.

رشیدنیا در پایان تصریح کرد: در طول ماه‌های گذشته حاشیه‌های کاراته خیلی کمتر شده و امیدوارم دوستان اجازه دهند تیم ملی به کار خود ادامه دهد و در مسابقات پاریس موفق شود، چرا که تبعات موفقیت یا شکست تیم ملی متوجه همه خانواده کاراته خواهد شد و البته که اگر موفقیت باشد باعث غرور خواهد شد.