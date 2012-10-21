بابل بزرگترین نمایشگاه فرهنگی قرآنی مازندران را میزبانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده‌ گرجی شامگاه شنبه در نشست برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه سراسری فرهنگی قرآنی صحیفه سبز اظهار داشت: این نمایشگاه از اول آبان امسال به مدت یک هفته در شهرستان بابل آغاز می‌شود.



مدیر مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی (ع) بابل با اشاره به اینکه این نمایشگاه همانند هر سال در مصلای بابل برگزار می‌شود، بیان داشت: زمان بازدید از نمایشگاه همه‌ روزه از ساعت 15 تا 21 است و امسال همانند سالهای گذشته شاهد حضور پرشور مردم فرهنگ دوست مازندران در نمایشگاه صحیفه سبز باشیم.



وی از ارائه محصولات فرهنگی قرآنی اعم از نرم‌ افزار، کتاب‌ های دینی مذهبی، هنرهای دستی مرتبط با موضوع قرآنی و غیره توسط غرفه‌داران در این نمایشگاه خبر داد.



مدیر مرکز دارالقرآن امام حسن مجتبی (ع) بابل افزود: در نمایشگاه امسال بخش‌ های فرهنگی رشد چشمگیری دارد و تقریباً نیمی از غرفه‌ها به موضوعات فرهنگی دفاع مقدس، مهدویت، نماز، ولایت فقیه، عفاف و حجاب و کودک و نوجوان اختصاص یافت.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به عنوان بزرگترین نمایشگاه فرهنگی قرآنی در سطح مازندران شناخته شده است، تصریح کرد: در هفت دوره برگزاری استقبال کم‌ نظیری از اقصی نقاط کشور برای بازدید و ارائه محصولات در این نمایشگاه صورت گرفته است.