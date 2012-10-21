عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
- آمریکا هرگونه توافق با ایران برا ی گفتگوهای دو جانبه را رد کرد
خاورمیانه و شمال آفریقا
- بیست نفر در درگیری ها در شمال غربی لیبی کشته شدند
- کشته شدن تعدادی از نیروهای مخالف دولت بشار اسد در حلب
در گزارشی عنوان شد: کودکان عراقی بیشتری قربانی جنگ دراین کشور شده اند
- اردوغان نسبت به حمایت برخی کشورها از حزب کارگران کردستان پ.ک.ک هشدار داد
- در نتیجه آتش نیروهای ترکیه 12 سرباز سوری کشته شدند
-اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در بحران سوریه، روز شنبه ۲۹ مهرماه با ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه، دیدار کرد.
اروپا
- پلیس لندن تظاهراتی مسالمت آمیز در این شهر را متفرق کرد. این تظاهرات روز گذشته در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت برگزار شد.
- اد میلی باند رهبر حزب کارگر در انگلیس دیوید کامرون نخست وزیر این کشور را دچار سردرگمی توصیف کرد
آمریکای لاتین و مرکزی
- چریک های جدای طلب فارک 5 سرباز کلمبیا را به هلاکت رساندند
نظر شما