عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- آمریکا هرگونه توافق با ایران برا ی گفتگوهای دو جانبه را رد کرد

خاورمیانه و شمال آفریقا



- بیست نفر در درگیری ها در شمال غربی لیبی کشته شدند

- کشته شدن تعدادی از نیروهای مخالف دولت بشار اسد در حلب

در گزارشی عنوان شد: کودکان عراقی بیشتری قربانی جنگ دراین کشور شده اند

- اردوغان نسبت به حمایت برخی کشورها از حزب کارگران کردستان پ.ک.ک هشدار داد

- در نتیجه آتش نیروهای ترکیه 12 سرباز سوری کشته شدند

-اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در بحران سوریه، روز شنبه ۲۹ مهرماه با ولید المعلم،‌ وزیر امور خارجه سوریه،‌ دیدار کرد.

- اسرائیل مانع از ادامه‌ مسیر قایق فعالان غربی برای شکستن محاصره‌ غزه شد.

- نخست وزیر لبنان، واقعه بمب گذاری در این کشور را مرتبط با ناآرامی‌های سوریه دانست

اروپا

- پلیس لندن تظاهراتی مسالمت آمیز در این شهر را متفرق کرد. این تظاهرات روز گذشته در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت برگزار شد.

- اد میلی باند رهبر حزب کارگر در انگلیس دیوید کامرون نخست وزیر این کشور را دچار سردرگمی توصیف کرد

آمریکای لاتین و مرکزی

- چریک های جدای طلب فارک 5 سرباز کلمبیا را به هلاکت رساندند