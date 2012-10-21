زیربنای کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی 20 درصد افزایش یافت

محمد قریب در گفتگو با مهر، با اشاره به افزایش 20.53 درصدی زیربنای فضاهای کتابخانه های عمومی در نیمه نخست امسال در استان، اظهارداشت: زیربنای کتابخانه های عمومی استان طی این مدت 14 هزار و 815 متر مربع بوده است.

وی اضافه کرد: این رقم در مدت مشابه سال قبل 12 هزار و 292 متر مربع بوده است.

قریب با اشاره به اینکه منابع کتابخانه های عمومی استان طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 18.6 درصد افزایش داشته است، گفت: این منابع از 372 هزار و 415 نسخه در شش ماهه سال گذشته به 441 هزار و 158 نسخه در شش ماهه امسال افزایش یافته است.

وی تعداد اعضای کتابخانه ها در شش سال گذشته را 23هزار و 766 عضو برشمرد و بیان کرد: این رقم در نیمه نخست امسال به 33 هزار و 193 عضو افزایش یافته است.

وی ادامه داد: تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان در نیمه نخست امسال نسبنت به سال گذشته 39.67 درصد رشد داشته است.

قریب تعداد کتب امانت برده شده طی نیمه نخست امسال را 456 هزار و 598 مورد عنوان کرد و بیان داشت: این رقم 4.52 درصد نسبت به مدت مشابه قبل افزایش داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی یادآور شد: تعداد مراجعات به کتابخانه های عمومی نیز طی این مدت با 26.62 درصد افزایش بالغ بر 752 هزار و 469 مراجعه بوده است.