7 درصد جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند

محمد امید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشور 300 هزار خانوار در سال از چرخه کمیته امداد خارج می شوند.

وی افزود: تاکنون در بین 30 استان کشور 40 هزار خانوار از 9 استان از چرخه کمیته امداد خارج شده اند.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: استان زنجان در سال گذشته در ایجاد اشتغال رتبه برتر را به خود اختصاص داد و سهم بیشتری را در خروجی افراد از کمیته امداد داشت.

امید تاکید کرد: در حال حاضر با کار و سیاست های دولت بار مراجعین به کمیته امداد بالا رفته است و در طی چند سال گذشته تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: امسال کمیته امداد طرح ویژه ای را اجرا می کند که زنان سرپرست خانوار بابت نگهداری فرزندان خود حقوق دریافت کنند که تا سال 92 این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور یاد آور شد: کمیته امداد درصدد فقر زدایی است و ایجاد اشتغال را در اولویت کاری خود قرار داده و تاکنون هم در این امر موفق عمل کرده است.

امید افزود: استان زنجان در ایجاد اشتغال رتبه برتر را در سال گذشته به خود اختصاص داده است و امسال این امر باز هم تحقق خواهد یافت.

