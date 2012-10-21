برگزاری همایش جامعه یاوری فرهنگی با نغمه «نوایی نوایی» عثمان محمدپرست

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین همایش سالانه جامعه یاوری فرهنگی، شامگاه گذشته 29 مهرماه با حضور گسترده یاوران فرهنگی، چهرههای ادبی، هنرمندان و جمع کثیری از اعضای پیوسته و ناپیوسته جامعه یاوری فرهنگی در پردیس سینمایی قلهک برگزار شد.
جامعه یاوری فرهنگی در این مراسم که از ساعت 19 تا 22 و 30 دقیقه شب گذشته به طول انجامید، علاوه بر گفتگو و هماندیشی با اعضای نیکوکار خود، تازهترین دستاوردهای منتشر شدهاش را نیز رونمایی کرد.
این مراسم که با اجرای یکی از هنرمندان سینما و تلویزیون برگزار میشد، برنامههای کوتاه و متنوعی را در خود جای داده بود که از جمله آنها دوتارنوازی عثمان محمدپرست، هنرمند جهانی موسیقی ایران بود که با خواندن نغمههایی از قطعه «نوایی نوایی» موجب شد تا حاضران به شدت او را مورد تشویق خود قرار دهند.
محمدپرست در ابتدای نوازندگی خود گفت که مجتبی کاشانی و نیکول فریدنی، دو همراه او در پایهگذاری جامعه یاوری فرهنگی از دنیا رفتهاند و فقط او از جمع این سه نفر باقی مانده است. این جملات او که با لهجه خراسانی ادا شد، تأثر حاضران را در پی داشت.
ثبت و تکمیل اطلاعات یاوران فرهنگی، معرفی طرح «با من بخوان»، معرفی و عرضه کارتهای اشتراک دانشنامه آریانیکا و معرفی دانشجویان بورسیه و جذب حامی مالی برای آنها از دیگر برنامههای این مؤسسه بود.
اما جذابترین بخش جنبی این همایش، خوشنویسی اشعار مرحوم مجتبی کاشانی بود که این کار با حضور استاد یدالله کابلی به صورت زنده و بداهه انجام شد. همچنین، با حضور زهره قایینی، مدیر مؤسسه پژوهشی ادبیات کودکان و نوشآفرین انصاری، مدیر شورای کتاب کودک، بستههای 20 هزار تومانی کتاب برای کودکان مناطق محروم خراسان جنوبی رونمایی و عرضه قبوضی به ارزش 200 هزار ریال برای خرید این بستهها آغاز شد که دو تن از حاضران، هریک خرید 100 بسته و تنی دیگر هریک خرید 20، 30 و 50 بسته از آنها را تقبل کردند.
این اقدام نیکوکارانه موجب شد تا سهیل محمودی (شاعر) نیز که خود را در میانههای برنامه به جمع یاوران فرهنگی رسانده بود، با مثال آوردن از منش بزرگوارانه مرشد چلویی و بیان تک جملهای از آن، دقایقی از برنامه را به سخنان کوتاه خود اختصاص دهد. او گفت: مرشد چلویی در بیانی میگوید که چه کسی گفته مال دنیا بد است؟ پول خوب است، اما تا زمانی که در دست انسان قرار دارد؛ وقتی مال دنیا به دل انسان راه یافت، اول بدبختی اوست.
پخش یک کلیپ از زندگی، آثار و منش شاعر درگذشته، مجتبی کاشانی و نحوه شکلگیری جامعه یاوری فرهنگی با صدای داوود امیرحمدی، از بخشهای جذاب این مراسم بود که در آن، پایهریزی این مؤسسه از سوی شاعر، صنعتگر و نیکوکار بزرگ کشور، مجتبی کاشانی با همکاری زندهیاد نیکول فریدنی و عثمان محمدپرست به تصویر کشیده شده بود.
یاوری فرهنگی سالانه دهها مدرسه و فضای آموزشی در نقاط محروم کشور بهرهبرداری میکند و حمایت از دانشآموزان کمدرآمد را در دستور کار خود دارد.
پانزدهمین همایش سالانه جامعه یاوری فرهنگی در حالی به کار خود پایان داد که صدها نفر از این همایش استقبال کردند. برخی از مهمانان همایش از شهرستانهای بسیار دور از جمله میناب (از توابع استان هرمزگان) در این مراسم حاضر شده بودند.
نویسندگان و شاعرانی چون محمدهادی محمدی، سهیل محمودی، نوشآفرین انصاری و زهره قایینی و هنرمندانی چون استاد یدالله کابلی در این مراسم حضور داشتند.
این همایش سالانه شب گذشته با ضیافت شام مهمانان به کار خود پایان داد.
معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 3، مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (بهنام دهشپور)، شورای کتاب کودک و ... از حامیان این همایش بودند.
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