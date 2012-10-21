دهیاران بازوان توانمند دولت در مدیریت روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله عبیدی شامگاه شنبه در پنجمین نشست دهیاران بخش مرکزی شهرستان دیواندره با اشاره به جایگاه و نقش دهیاران اظهار داشت: توسعه روستاها مستلزم تعامل و هماهنگی تنگاتنگ و متقابل دهیاران و مسئولان ادارات شهرستان است.

وی افزود: نیاز است دهیاران شناخت و احاطه کاملی بر مسائل و مشکلات و توانمندی های روستای خود داشته باشند و در زمینه برنامه های توسعه روستایی، مشاوری کارآمد برای دستگاه های اجرایی باشند و انتظار می رود که این مهم در بخش مرکزی دیواندره مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

بخشدار مرکزی دیواندره یادآور شد: دولت با عزمی راسخ سعی دارد به روند عمران و توسعه مناطق روستایی شتابی بیشتر ببخشد و دهیاران و شوراهای اسلامی روستا باید در این راه یار و یاور دولت باشند.

عبیدی بیان کرد: دهیاران می توانند با مشاوره های کاربردی خود، دولت را در اجرای صحیح پروژه های عمرانی و رفاهی در روستاها یاری دهند.

در ادامه این نشست جمعی از دهیاران حاضر به بیان مشکلات حوزه کاری خود پرداخته و خواستار توجه بیشتر دولت به تامین اعتبارات برای کمک به توسعه روستاها شدند.