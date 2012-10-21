کانال های پشت پرده برای گفتگوهای دو جانبه تهران - واشنگتن وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه به ان بی سی نیوز گفت: کانالهای پس پرده بین آمریکا و ایران برای گفتگوهای دو جانبه درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی وجود دارد. اما دو طرف درباره هیچ نشستی هنوز توافق نکرده اند.

ان بی سی نیوز نوشت: پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود که در این باره توافقی صورت گرفته، اما این مقام گفته که تلاش هایی یشت پرده وجود دارد و این گفتگوها با همکاری و مشورت کامل با متحدین آمریکا از جمله گروه 1+5 و اسرائیل بوده است.

این مقام اضافه کرد: در گذشته نیز گفتگوهای دو جانبه ای بین ایران و آمریکا وجود داشته، اما ایرانی ها در نشست اخیر سازمان ملل متحد حتی دیدار با گروه 1+5 را هم رد کرده بودند.

وی افزود: ایرانی ها می داند که هیچ توافقی نخواهد بود، مگر اینکه از برنامه هسته ای خود دست بردارد.

این مقام ناشناس تصرح کرد: مردم آمریکا ممکن است از اینکه متوجه شوند دولت این کشور در پی راههای برای دست کشیدن ایران از برنامه هسته ای می باشد، خوشحال شوند.

این اظهارات در حالی است کاخ سفید نیز روز گذشته گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه ایران و آمریکا توافق کرده‌اند که جدا از گروه ۱+۵، مذاکرات هسته‌ای رودر رو برگزار کنند را نادرست خواند.



آمریکا آماده مذاکرات دو جان به با ایران است . تامی ویکتور

تامی ویکتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز بدون اینکه تلاش های پشت پرده را برای گفتگوها رد کند در این باره گفت: اینکه ایران و ایالات متحده برای آغاز گفتگو‌های دو جانبه و یا برای انجام ملاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توافق رسیده‌اند، صحت ندارد.

وی افزود: آمریکا به همکاری با چهار عضو ثابت شورای امنیت، بعلاوه آلمان (گروه پنج بعلاوه یک) برای متقاعد کردن ایران به کنار گذاشتن ساخت سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد و در عین حال برای مذاکرات دوجانبه با ایران آمادگی دارد.