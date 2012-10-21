به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طباطبایی در دیداری با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: واحد های تعطیل شده همگی مجوز فعالیت دارند.

وی افزود: سوخت گاز و نفت به روی 65 واحد از کوره های گچ این منطقه قطع شده است.

طباطبایی با اشاره به اینکه آسیب وارد شده به خاک منطقه، مربوط به گچ برداری از معادن بوده و ربطی به کوره ها ندارد، بیان کرد: ما بارها اعلام کرده ایم آمادگی هرگونه همکاری برای رفع آلودگی های زیست محیطی در این منطقه را داریم.

وی ادامه داد: در حالیکه زمین جدیدی برای انتقال به ما معرفی نشده و زیرساختها برای جا به جایی کوره های گچ فراهم نیست، جلوی فعالیت این کوره ها را گرفته شده است.

جایگزینی معرفی نشده است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان گچ و آهک اصفهان تاکید کرد: زمانی که توقف فعالیت کوره ها در این منطقه تصویب شد، کوره داران گچ به مسئولان اعلام کردند منطقه ای دیگر که مورد تائید اداره حفاظت محیط زیست استان باشد را معرفی، زیرساخت ها را فراهم و فرصتی را هم مقرر کنند تا جا به جایی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نه تنها مکانی به ما معرفی نشده و مهلتی برای جا به جایی داده نشده است، بلکه یک ماهی است سوخت ما را قطع کرده اند.

طباطبایی با بیان اینکه در 60 کیلومتری اصفهان و در منطقه بهجت آباد زمینی را برای انتقال پیشنهاد داده ایم، اظهار کرد: اداره حفاظت محیط زیست استان با پیشنهاد ما موافقت نکرده است اما جایگزینی هم معرفی نشده است.

جلوگیری از فعالیت کوره ها به این شکل صحیح نیست

در بخش دیگری از این جلسه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم با بیان اینکه در این کوره ها 300 کارگر و تعداد زیادی راننده مشغول به کار بوده اند، تصریح کرد: جلوگیری از فعالیت کوره ها به این شکل صحیح نیست.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی پیشنهاد کرد: بهتر است زمینی در نزدیکی معادن گچ، خارج از شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان به این واحدها معرفی شود تا در قالب چند تعاونی، به احداث کارخانه های گچ صنعتی اقدام کنند.

وی یادآورشد: با توجه به وسعت زیاد مناطقی که گچ از آنها برداشت شده و تاثیر آن بر آلودگی هوای شرق شهر اصفهان، سازمان های مسئول، باید بازسازی این مناطق توسط افرادی که از معادن بهره براری کرده اند را مورد پیگیری قرار دهند.