انیمیشن "عطر ولایت" ترویج تمرین برای آمادگی ظهور امام زمان(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سه بعدی انیمیشن درباره جاده سیدالشهدا)ع) است، به این ترتیب که جهادگران دوران جنگ پس از عملیات خیبر تصمیم گرفتند بر روی هورالعظیم یک جاده بسازند چرا که این جاده به لحاظ استراتژیک نقش مهمی در رفت و آمد رزمندگان داشت به این معنا که این جاده سه راه طلاییه را به جزایر مجنون شمال و جنوب متصل می‌کرد.

پس از عملیات خیبر، دشمن این پل را ویران کرد و در نتیجه رساندن ادوات و لوازم مورد نیاز چون مواد غذایی، دارویی و سایر امکانات مورد نیاز به رزمندگان در حال جنگ در مجنون شمالی خیلی سخت بود و درست به همین دلیل بود که جهادگران قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) تصمیم گرفتند جاده‌ای بر روی هورالعظیم احداث کنند و این جاده در نهایت از جهت استراتژیک در دنیا کم نظیر شد.

داستان انیمیشن سینمایی "عطر ولایت"

داستان این فیلم درباره جانباز شیمیایی است که در یک شب طوفانی به یاد دورانی افتاد که جاده هورالعظیم را احداث کردند؛ به این ترتیب که این جانباز به یاد می‌آورد که زمانی که می‌ خواستند جاده را احداث کنند از راهی که عبور می‌ کردند به همراه گروه یک تابلو که روی زمین افتاده بود را دیدند که روی این تابلو نوشته شده بود جاده سیدالشهدا (ع) و زمانی تصمیم به ساخت این جاده می‌ گیرند طبق محاسبه‌ های خود 6 ماه زمان می ‌برد.

باید دست تمام کسانی را بوسید که برای ولایت کار می کنند

کارگردان انیمیشن "عطر ولایت" در خصوص این فیلم به خبرنگار مهر گفت: باید دست تمام کسانی را بوسید که برای ولایت کار می کنند و هدفشان ترویج ولایت است.

مسعود صمدی ادامه داد: جمله کاملی در فیلم بود که تمام هدف ما نیز در این انیمیشن همان جمله بود که باید این جمله را نه تنها در گوشه ای از ذهن بلکه در فضایی از ذهن قرار داد و با این نگاه به زندگی پرداخت.

وی افزود: زندگی رزمندگان همه تحت جمله حضرت امام(ره) مبنی بر این است که "انقلاب مردمی ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم داری حضرت حجت(عج) است" و یادآوری کردند که کاروان انقلاب اسلامی به جایی ختم می شود و افق آن، ظهور امام زمان(عج) است.

صمدی تأکید کرد: ما می خواستیم در فیلم تذکری دهیم و بگوییم که اگر هم اکنون پیروزی هایی را به دست آورده ایم و در امنیت و آرامش کاملیم، همه ناشی از ولایتمداری رزمندگان بوده و هم اکنون بحث تبعیت از حضرت آقا را داریم که نوعی تمرین برای ظهور امام زمان(عج) بوده که اگر در این تمرین موفق شدیم، می توانیم در رکاب حضرت حجت باشیم.

وی با اشاره به اینکه تبعیت بالاترین بحث است، ادامه داد: برای دیدن اباصالح مهدی(عج) باید صالح باشیم که رمز صالح شدن نیز در فیلم آمده و آن تقوی و کسب تبعیت و معرفت از آقا و بصیرت ماست که ما چه کاری باید انجام دهیم که به آن افق نزدیک تر شویم.

نتیجه زحمت پنج ساله بیش از 40 نفر

کارگردان انیمیشن "عطر ولایت" افزود: این فیلم نتیجه زحمت پنج ساله بیش از 40 نفر بوده است.

کارشناس مذهبی این انیمیشن نیز به خبرنگار مهر گفت: شرافت و عظمت این ملت به واسطه نسلی است که خانواده شهدا تربیت کرده اند و هر قدمی که در این کشور برمی داریم مرهون تلاش شهدا است.

حجت الاسلام احمد اصفهانیان تصریح کرد: نامهربانی های نسبت به اکران فیلم مربوط به حوزه فرهنگ است و مربوط به شخص خاصی نیست.

وی با بیان اینکه ما اشکال بزرگی در حوزه فرهنگ عمومی کشور داریم، افزود: پیش از انقلاب اسلامی، امام راحل اصلی ترین نقطه تفاوت نظام طاغوت با چیزی که می خواست ایجاد شود را فرهنگ می دانستند.

برای تفاوت فرهنگی انقلاب کردیم

کارشناس مذهبی این انیمیشن عنوان کرد: ما برای سیاست و اقتصاد انقلاب نکردیم بلکه برای تفاوت فرهنگی انقلاب کردیم و ما باید مسیر جدی در حوزه فرهنگ برویم که هنوز این مسیر را نرفتیم.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران انقلاب ما نبوده و ما تنها به کار گرفته شده بودیم اما این انقلاب و دفاع مقدس برای خداوند بود و ما ابزار دست خدا بوده ایم اما این فراموشمان شد و یادمان رفت که فرهنگ، نعمت خداست و باید آن را بسازیم.

کارشناس مذهبی انیمیشن "عطر ولایت" تأکید کرد: دفاع مقدس گنجینه عظیمی برای حرکت به سمت آن هدف مقدس و نهایی است که متأسفانه این هدف را فراموش کرده ایم.

وی گفت: فیلم "عطر ولایت" به ما یادآوری می کند که دوران دفاع مقدس چه بوده و ما باید چشمانمان را باز کنیم و ببینیم طراز فیلم های دفاع مقدس سینما چیست؛ آیا طراز، فیلمی مانند "در چشم باد" یا "شوق پرواز" است یا "اخراجی ها" و خاکهای نرم کوشک" است؟

برای برخی متولیان فرهنگی ما طراز دفاع مقدس، هجو و خنده است

این منتقد سینما افزود: به نظر می رسد که برای برخی متولیان فرهنگی ما که از قضا خود نیز در حوزه دفاع مقدس سهمی جدی داشتند، طراز دفاع مقدس هجو و خنده است و به این دلیل سینمای ما امروز "اخراجی ها" را نمایش می دهد و تلویزیون ما نیز امروزه "بیدارباش" را می پسندد.

حجت الاسلام اصفهانیان گفت: اتمسفر فیلم های دفاع مقدس ما هم اکنون خنده است؛ چیزهایی که در دوران دفاع مقدس ما نمک سفره بود اما خود سفره نبود و سفره، خود رزمندگان بودند.

وی افزود: بلایی که آمریکا می خواست بر سر ما بیاورد خودمان با دست خودمان شروع کردیم به نازل کردن آن بلا؛ هنوز بعد از دوران جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم افراد مورد اعتبار و احترام هستند و اگر کسی از آنها زنده است مورد تجلیل و احترام قرار می گیرد زیرا فرهنگ آنها همان فرهنگ است و همه مدیون سربازان دفاع هستند.

یک منتقد سینمای ایران نیز در خصوص این انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: این انیمیشن یک بار در جشنواره جهانی فیلم کودک و نوجوان در شهر اصفهان و بار دیگر در فرهنگسرای ولاء مرا تحت تأثیر قرار داد.

حسین گیتی افزود: سینمای جنگ در جهان قطعا تنها به تحرک جنگ می پردازد و اگر شخصیت پردازی دارد، آن شخصیت پردازی در قالب جنگ است اما در سینمای ما علاوه بر سینمای جنگ، ارزشهای جنگ نیز در آن جای دارد.

وی ادامه داد: سینمایی که در جهان وجود ندارد و تنها در ایران مستقر بوده، سینمای دفاع مقدس است و باید ارزش های جنگ و دفاع مقدس را به شکلی که می توان بروز دهد.

"عطر ولایت" به ذهنیت انسان پر و بال می دهد

این منتقد سینمای ایران با اشاره به فیلم انیمیشن "عطر ولایت" تصریح کرد: این فیلم به سینمای انیمیشن تعلق دارد که می تواند غیرممکن ها را به ممکن تبدیل کرده و به ذهنیت انسان پر و بال داده و آن چیزی را که انسان دوست دارد، نشان بدهد.

وی گفت: این انیمیشن توانسته به خوبی یک روایت جنگی را نشان دهد و این انیمیشن، شخصیت پردازی داشته که در قالب ارزش های جنگ و دفاع مقدس در آن نکته ها وجود دارد.

حسین گیتی در خصوص این انیمیشن بیان کرد: داستان به شیوه ابتدا به ساکن شروع نمی شود و مدام در طول انیمیشن صحنه ها عقب و جلو می شود و جنبه های دراماتیک در جایی است که سید ما در یکی از شهرهای کردستان مدام به یاد رشادتها می افتد و در نهایت، ماجرا در یک شب بارانی تمام می شود.

نام "عطر ولایت" نوعی نقطه تحرک برای بینندگان این فیلم است

وی افزود: نام فیلم، تحرکی برای نشان دادن درونیات و محتویات فیلم بوده و نام "عطر ولایت" نوعی نقطه تحرک برای بینندگان است که آن ها بهتر بتوانند با فیلم آشنا شوند.

این منتقد تأکید کرد: مسعود صمدی کارگردان این انیمیشن، رنج زیادی برای این فیلم کشید و فضاسازی و استفاده بهینه از موسیقی در این فضا بسیار خوب بود.

وی گفت: در فیلم های سینمایی، موسیقی باید صحنه های مختلف را همراهی کند که در این انیمیشن به خوبی موسیقی صحنه های مختلف را همراهی می کرد و به کارگردان تبریک می گویم که با کمتر دست انداختن عراقی ها، جنگ را نشان داد.

گیتی در پایان یادآور شد: بازی با اعداد در انیمیشن بسیار عالی بود و تابلو کاربرده شده در این انیمیشن از اشیای برجسته این فیلم بود.

ازهار نیکخواه