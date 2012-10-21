امین قاسمی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: در حال تمرین و آماده سازی برای حضور پرقدرت در مسابقات بوکس قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بودم که متاسفانه مچ دستم دچار شکستگی شد. به همین دلیل در مسابقات مذکور شرکت نکردم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا در حال حاضر عضو تیم ملی بوکس هستید؟"، ادامه داد: مسئولان فدراسیون بوکس به من تاکید کرده اند که باید مصدومیتم از سوی پزشکان تایید شود. مدارک مصدومیت من موجود است و باید دید نظر مسئولان در این خصوص چیست.

عضو تیم ملی بوکس ایران در مورد جذب مربی اوکراینی برای هدایت تیم ملی اظهار داشت: چند سالی است که در این رشته فعالیت می‌کنم و با خیلی از مربیان خارجی که به ایران آمدند، کار کردم. اگر این مربی اوکراینی که قرار است به ایران بیاد، یک مربی درجه یک و مطرح در سطح دنیا باشد، می‌تواند به بوکس ما کمک کند، در غیر این صورت به نظرم مربیان داخلی خیلی بهتر از مربیان درجه دوی اروپایی یا آسیایی هستند.

وی اضافه کرد: ما در فوتبال "کارلوس کی‌روش" را که یک مربی شناخته شده در سطح دنیا بود را استخدام کردیم. دیگر کسی نمی‌تواند او را زیر سئوال ببرد و بگوید که کارنامه وی اینگونه بوده و اشکال داشته است. وی را تمام دنیا می‌شناسند و در ایران کسی در این حد نیست که بخواهد از سرمربی تیم ملی فوتبال ایراد بگیرد. باید در بوکس هم چنین مربی وارد ایران شود.

قاسمی‌پور در خاتمه تصریح کرد: اگر مربیان درجه دو یا سه بلوک شرق اروپا وارد ایران شوند، کسی با آنها همکاری نخواهد کرد و بازدهمی هم نخواهند داشت. در این شرایط هم هیچ کمکی به بوکس نمی‌شود.