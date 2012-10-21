رئیس جدید اداره تامین اجتماعی شهرستان کامیاران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رئیس جدید اداره تامین اجتماعی شهرستان کامیاران با حضور فرماندار و معاونان اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان برگزار شد.

فرماندار شهرستان کامیاران در این مراسم اظهار داشت: باید تلاش کرد تا با افزایش تعداد افراد تحت پوشش این سازمان زمینه ایجاد درمانگاه و شعبه درمانی در کامیاران فراهم کرد.

علی عسکر روحانی تعهد، خدمت صادقانه و رضایتمندی و احساس تعلق به مردم را سرمایه ماندگار برای یک مدیر دانست و گفت: با زحماتی که تیمور شادی در جایگاه رئیس این اداره متحمل شده اند انتظارات از مدیریت جدید بیشتر می شود.

وی افزود: درک و شعور بالای مردم کامیاران در مسائل کلان و همراهی آنان با مسئولان و دفاع از نظام ایجاب می کند با تمام توان خدمات بیشتری به آنان ارائه داد.

فرماندار کامیاران با ارزنده توصیف کردن جایگاه تامین اجتماعی، تعامل و همکاری در خصوص ارتقاء آن را لازم دانست و بیان کرد: به خاطر تحقق اهداف سازمان و به منظور گسترش خدمات آن هر گونه همکاری و همراهی انجام می شود.

در ادامه این مراسم تیمور شادی رئیس مستعفی این اداره در گزارشی اعلام کرد: در زمان مدیریت وی تعداد افراد بیمه شده از شش هزار و 500 نفر به 12 هزار و 500 نفر رسیده است.

وی دلیل استعفای خود را عضویت در شورای شهر و به خاطر اعتماد و خواست مردم مبنی بر ادامه حضور در این نهاد مردمی عنوان کرد.

در پایان این مراسم از زحمات "تیمور شادی" توسط فرمانداری تقدیر به عمل آمد و "هوشنگ امامی" به عنوان رئیس تامین اجتماعی شهرستان کامیاران معرفی شد.