ایجاد 18 مرکز مدیریت راهها در کشور/گشتهای راهداری به GPS مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در حال حاضر 280 دوربین تصویری در محورهای مواصلاتی کشور نصب شده اند که قدرت اطلاع رسانی از راههای کشور را بالا برده اند.

وی از تجهیز 50 گردنه مهم کشور به سیستم های هواشناسی جاده ای خبر داد و گفت: این امر موجب شده قدرت ما را در جاده ها بالا برود.

افندی زاده با بیان اینکه پیش بینی می شود طرح زمستانی در راههای کشور از اواسط آذرماه و تا 15 فروردین ماه اجرا شود، افزود: در حال حاضر بیش از 640 راهدارخانه در سطح کشور وجود دارد که با استفاده از آنها می توان در کمترین زمان ممکن در مواقع اضطراری برای کمک به مردم اقدام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تجهیز گشت های راهداری به دستگاههای GPS خبرداد و گفت: همچنین تاحد امکان تلاش شده است که فاصله بین راهدارخانه ها به 200 کیلومتر کاهش یابد.

افندی زاده ادامه داد: سال گذشته طی بخشنامه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی،‌ مقرر شد تمام کارگاه های راهسازی پس از بهره برداری از محورهای مواصلاتی به راهدارخانه و پاسگاه تبدیل شود.

وی افزود: سالانه 400 الی 600 دستگاه به ماشین آلات راهداری کشور اضافه می شود و طی سه سال و شش ماه گذشته بیش از دو هزار و 300 دستگاه به این ماشین آلات افزوده شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر بیش از هشت هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی و راهداری در راهدارخانه ها مستقر هستند.

افندی زاده رویکرد ایمنی در سفرها را از مهم ترین اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد و افزود: سال 90 شاهد کاهش 14.3 درصدی تلفات در سوانح برون شهری جاده ای داشتیم و امسال امیداوریم حداقل به 10 درصد قانون پنجم برسیم.

سه هزار ناوگان حمل و نقل جاده ای در کشور نوسازی شد

وی از نوسازی سه هزار ناوگان حمل و نقل جاده ای در کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: 1500 اتوبوس و 1500 مینی بوس نوسازی شود.

افندی زاده از پیش بینی آغاز نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده کشور با کمک تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: امسال نوسازی دو هزار کامیون، 1500 اتوبوس، هزار مینی بوس و دو هزار سواری با کمک تسهیلات بانکی از اواسط آذرماه آغاز و تا سال 92 ادامه خواد یافت.

معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: زمستان امسال هزار و 157 اکیپ راهداری برای کنترل و مدیریت در محورهای مواصلاتی مستقر می شوند.

افندی زاده افزود: هیچ راهی از سال گذشته بدون احداث پاسگاه و راهدارخانه تحویل نشده و به بهره برداری نمی رسد.



وی ادامه داد: افزایش راهدارخانه ها، ارتقای ضریب ایمنی راهها و کاهش تصادفات را به دنبال دارد.



رئیس سازمان راه‌داری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بحث بهسازی آزادراه زنجان - قزوین را جزو دغدغه‌های اصلی مردم این منطقه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه امروز شاهد بهسازی آسفالت 90 کیلومتر از این آزادراه هستیم.



افندی‌زاده از آزادراه‌ها به‌ عنوان راه‌های شریانی در کشور یاد کرد و افزود: هم‌اکنون بیش از دو هزار کیلومتر آزادراه در کشور در حال بهره‌برداری است و این در حالی است که نگهداری راه‎ها به عهده شرکت‌های راهداری است، آزادراه ‌زنجان - قزوین از این قانون مستثنا بود و قرار شد بودجه‌ای برای نگهداری از این آزادراه تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه برای نگهداری راه‌ها حداقل به دوهزار میلیارد تومان از بودجه‌های ملی و استانی نیاز داریم، یادآور شد: بحث نگهداری راه‌ها از اولویت‌های امروز وزارت راه و شهرسازی است. به همین خاطر هیچ راه جدیدی بدون راهدارخانه به بهره‌برداری نخواهد رسید.