صادق درودگر در گفتگو با مهر در مورد پیروزی تیم ملوان بندرانزلی مقابل سایپا ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار خوبی بود و بازیکنان نسبت به دیدارهای گذشته هماهنگ‌تر، منظم‌تر و با برنامه‌تر در این مسابقه به میدان رفتند و سه امتیازی ارزشمند را بدست آوردند که این پیروزی را به تمام مردم فوتبالدوست انزلی تقدیم می‌کنیم.

وی در مورد صعود این تیم به جمع شش تیم بالای جدول ادامه داد: مهم امروز نیست بلکه مهم این است که برنامه و هدفی که برای یک فصل داشته‌ایم را به بهترین شکل اجرا کنیم. هر تیمی استراتژی خود را دارد و برنامه‌هایش باید به صورت واقعی اجرا شود نه فقط در حد پیش بینی باشد.

مدیرعامل باشگاه ملوان با تاکید بر اینکه با توجه به بضاعت و امکانات باید این برنامه‌ریزی انجام شود، ادامه داد: باید در این استراتژی شکست‌ها دیده شود و اهداف رویاپردازانه نباشد. با توجه به شرایط حساس فصل جدید ممکن است قهرمان لیگ با 54 یا 55 امتیاز به این مقام دست یابد. همچنین با توجه به سقوط 1+4 تیم حساسیت در پایان جدول هم زیاد خواهد بود، به همین دلیل باید برنامه‌ها و اهداف ما به نحوی باشد که بتوانیم در رقابت بین هفت تیم بالای جدول قرار بگیریم.

وی تساوی اکثر دیدارها در دو هفته اخیر را به خاطر رقابت فشرده، سخت و نزدیک تیم‌ها دانست و ادامه داد: خوشبختانه ملوان به خوبی توسط پورغلامی بسته شد و آقای احمدزاده در دو هفته اخیر با استفاده از تجربه 10 سال مربیگری در لیگ برتر نتایجی در خور نام تیم ملوان و مردم فوتبالدوست انزلی بدست آورد.

درودگر مردم انزلی را از لحاظ سطح سواد و داشتن فرهنگ خوب در کشور نمونه دانست و ادامه داد: در این شهر در خانواده‌های چهار یا پنج نفری هم به خوبی فوتبال را تحلیل می‌کنند و شما مقابل‌شان کم می‌آورید! آنها حرفی که صحت و واقعیت نداشته باشد را نمی‌پذیرند اما وقتی هدف تیم را متوجه شده و صادقانه با آنها برخورد کنید به دل آنها نشسته و حتی اگر تیم ببازد مورد تشویق‌شان قرار خواهید گرفت، همانگونه که در گذشته ملوان برابر تماشاگرانش با سه گل مغلوب استیل آذین شد اما به خاطر عملکرد خوبش مورد تشویق قرار گرفت.

مدیرعامل باشگاه ملوان در مورد شعارهای برخی تماشاگران تیمش علیه پوربخش، مجری برنامه سکو تاکید کرد: این اتفاق خیلی کوتاه رخ داد و من به سرعت از مسئولان خواستم جلوی این گروه اندک گرفته شود. مردم انزلی به هیچ عنوان از این مسائل دفاع نمی‌کنند و آن عده هم که چنین شعارهایی سر دادند را باید کمک کنیم تا درآینده به چین اقداماتی دست نزنند.

وی با بیان اینکه "مردم هیچ دشمنی با پوربخش نداشته و این مجری شبکه تلویزیونی گیلان همیشه مورد احترام بنده و فوتبال دوستان انزلی قرار دارد"، ادامه داد: این اتفاق حاصل یک سوء برداشت از برنامه سکو بوده، زیرا در آن برنامه آخرین آیتم به تیم ملوان اختصاص داشت. بنده اگر اتفاق خاصی افتاده به عنوان یک ملوانی از آقای پوربخش عذرخواهی می‌کنم و از او می‌خواهم موضوع را جدی نگیرد، زیرا اشتباه تماشاگران دیگر تکرار نمی‌شود.

وی در پاسخ به این موضوع که "این مسئله اگر گزارش شود و یا ادامه داشته باشد می‌تواند به محرومیت تیم ملوان از بازی خانگی منجر شود"، تصریح کرد: ما اقدامات فرهنگی لازم را انجام می‌دهیم اما در این چند هفته مردم انزلی نشان دادند از لحاظ فرهنگ، ادب و احترام سرآمد هستند.

"احمدزاده پس از دیدار با سایپا اعلام کرد هدفم ملوان قرار گرفتن درهفت تیم بالای جدول است"، مدیرعامل ملوان در خصوص این صحبت اینچنین واکنش نشان داد: آقای احمدزاده براساس مسائل فنی و اطلاعاتی که از تیم دارد این مسئله را بیان کرده اما آنچه من از تیم ملوان می‌خواهم کسب سهمیه آسیایی است و به غیر از این راضی نمی‌شوم. ملوان کادر با دانش، بازیکنان ارزشمند و تلاشگر و حامیان بزرگی همچون فوتبالدوستان انزلی‌چی را پشت سرش دارد. وقتی همه خوبان جمع می‌شوند باید ملوان آسیایی شکل بگیرد.

وی از حضور بازیکنان تمام رده‌های سنی تیم ملوان در تیم‌های مختلف ملی به عنوان یک موضوع ارزشمند یاد کرد و ادامه داد: در شهری که 150 هزار نفره است ما در هر تیم ملی دو تا چهار بازیکن داریم این یعنی زنده بودن و اگر این شرایط را با تیم‌های تهرانی قیاس کنیم آنها باید حداقل به نسبت وسعت جمعیت تهران 700 بازیکن در تیم‌های ملی داشته باشند.

درودگر در پایان با تحلیل این مسئله گفت: فوتبال تهران مرده است اما فوتبال انزلی پویاست. اینکه ملوان در تمام رده‌های سنی نماینده دارد نشان می‌دهد فوتبال این تیم و شهر انزلی دارای پویایی است و زمینه‌های پیشرفت در آن وجود دارد. پس با برنامه‌ریزی می‌توان در این تیم به موفقیت‌های بزرگی دست یافت.